Türkiye Gazetesi

Meclis İklim Araştırma Komisyonu raporunda çarpıcı tespitlere yer verildi. Raporda yeşil alan azlığı, binalar ve yollar gibi nedenlerin ‘ısı ada’ etkisine adım adım yaklaştırdığını ve bu durumun özellikle denize kıyısı olan şehirlere etkileyeceğini açıkladı. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ının kentlerde yaşadığının altı çizildi. Raporda iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkisini ayrı başlık altında incelendi.

HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE

İklim değişikliğine dikkat çekilen raporda yer alan tespitlerde atmosferde biriken metan gazının arttığı, kentlerde havanın gittikçe kirlendiği, kuralık ve sel olaylarının her geçen gün arttığı tespitlerine yer verilirken tüm bu nedenlerin sonucunda halk sağlığı tehlikeye düştüğü vurgulandı. Raporda dikkat çeken bir konu ise ‘ısı ada’ oldu. Kentlerin çevresindeki kırsal alanlara göre daha fazla sıcaklığa sahip olduğu ısı ada kavramı, şehirlerdeki meteorolojik olayları da olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi'nde iklimsel tehlike: Suyu ısınmaya başladı Küresel iklim değişikliği ve bilinçsizce deniz suyunun kirletilmesi, Marmara'nın suyunun ısınmasına neden oldu.