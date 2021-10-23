Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün Sultangazi Yunus Emre Mahallesi’nde Ö.Ö. isimli kişi, elinde sopa ve bıçak ile eskiden çalıştığı taksi durağına geldi. Durağa gelen Ö.Ö. elindeki sopa ile durağın önünde bulunan taksiye vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, aracın camlarını kıran şahıs, kaportaya ve kapılara vurmaya devam etti. Elinde bıçak ile koştuğu esnada polis ekipleri tarafından yakalanan ve alkollü olduğu öne sürülen Ö.Ö. gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan Ö.Ö. tarafından aracı parçalanan taksici, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, Ö.Ö.’nün taksiyi parçaladığı anlar görülürken, sürücü taksisini parçalayan kişiden şikayetçi oldu.

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