Günün koronavirüs tablosuna ilkişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ.'' ifadelerini kullandı.
11 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı
11.11.2021 - 19:24 | Son Güncelleme: 11.11.2021 - 19:31
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
Günün koronavirüs tablosuna ilkişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ.'' ifadelerini kullandı.
Etiketler : koronavirüs,covid 19,bakan koca,fahrettin koca,
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