Türkiye Gazetesi

“Kültürümüzden İzler Taşıyan Müzik Yapıyorum”

Anadolu kültürünün çok sesli bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Rojhat Ciziri; “1 Ocak 1992 tarihinde Cizre’de doğdum. Şırnak ev Doğu Anadolu kültürüne yüksek düzeyde hakimiyetim olduğunu düşünüyorum. Bölgenin kültürü ve sanatsal perspektifi hakkında uzun süren araştırmalar yaptım. Özellikle müziğin evrensel ruhunu, içerisinde doğduğum coğrafyanın kültürel bakış açısıyla harmanlamayı arzuluyorum. Müziğin bir kültürü ifade etme konusunda diğer sanat dallarından ayrıldığını düşünüyorum. Müziğin dili evrenseldir. Kültürleri ve medeniyetleri aşar. Tam da bu sebepten dolayı çok sesliliğin ön planda olduğu bir müzik tarzı geliştirdim. Kültürümüzden izler taşıyan müzik yapıyorum ve kendimi bu müzik tarzıyla çok iyi yansıttığımı düşünüyorum. Özellikle Doğu kültürü tahmin edildiğinden çok sesli ve yenilikçilik açısından geniş yelpazeli nüanslar vadediyor. Bu kültürden çıkan izleri evrensel anlamda ifade etmek için müziğin güçlü doğasına başvurabiliriz. Neşeli müziklerle insanımızın dünyaya bakış açısını en iyi şekilde yansıtabiliriz” şeklinde değerlendirmelerde bulunan ünlü müzisyen Rojhat Ciziri, müziğin kültürler ve evrensel sanat anlayışındaki konumuna değindi.



“7 Yaşımdan Beri Müzikle İç İçeyim”

Müzikle ilk kez tanıştığı döneme ilişkin de açıklamalarda bulunan Rojhat Ciziri; “Neredeyse doğduğumdan beri müzik, yaşamımın değişilmez parçası konumunda. 7 yaşımdan beri müzikle iç içeyim diyebilirim. Her ne kadar müzikle erken yaşta tanışmış olsam da bu sanatı kendimi ifade etme biçimi olarak kullanmayı keşfetmem biraz zaman aldı. Müziğin sanatsal perspektifini ilk kez 29’li yaşlarımın başında keşfettim ve bu benim için dönüm noktası oldu. Başlangıçta düğünlerde, organizasyonlarda ve çeşitli eğlencelerde müzisyenlik yapıyordum. Şimdi ise müziğin sanatsal yanına daha fazla vurgu yapmayı arzuluyorum” sözleriyle hayranlarına müziğe bakış açısı hakkında bilgiler verdi.