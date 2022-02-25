Türkiye Gazetesi

Bir dönemin en çok izlenen yarışması İşte Benim Stilim programında yarışmacıların saçlarına son noktayı koyan Kuaför Ahmet Tunbul yaptığı saç modelleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. İşte Benim Stilim Kuaför Ahmet Tunbul kimdir? İşte benim stilim programının ünlü kuaförü Ahmet Tunbul hakkındaki bilgiler haberimizde yer alıyor.

İşte Benim Stilim Ahmet Tunbul Kimdir?

Kuaförlüğe henüz 16 yaşında küçük bir çocukken merak saran, ilk deneyimini Bahçelievler’de bulunan bir güzellik salonunda edinen Ahmet Tunbul, şuanda Bahçeşehir’ de geniş bahçesi ve üç katlı villasında hizmet veriyor. Küçüklükten beri tutkuyla icra ettiği mesleğini yıllar içinde ustalarından öğrenen ve şimdi kendi adı usta olarak anılan Ahmet Tunbul, aşkla yaptığı mesleğinde bilgisini ve hayal gücünü birleştirerek bir salondan daha fazlası olmayı başardı. Bahçeşehir’in en başarılı kuaförlerinden olan Tunbul, yenilikçi ve girişimci karakteriyle bir saç bakım ürünleri markasını da oluşturdu.

İşte Benim Stilim Ahmet Tunbul sosyal medya *@ahmettunbull* hesabındaki takipçi sayısı ile de dikkat çekiyor.