Türkiye Gazetesi

Trabzon'da meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaynetti, 3 kişi de yaralandı. İlçenin Taşlıtepe mahallesinde akşam saat 19.00 sularında Çobanlı Küme Evleri Yavuzlar mevkiinde Cafer Yavuz yönetimindeki 61 K 5560 plakalı kamyonet frenin boşalması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında Hasan Yılmaz’a ait eve çarptı.



Kaza sonucu araçta bulunan Yakup Yılmaz (65) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Cafer Yavuz da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yine aynı araçta bulunan İshak Yılmaz ile eşi Maksude Yılmaz ve kızı Kader Yılmaz da yaralanarak Vakfıkebir ve Akçaabat’taki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazazedelerin komşu ziyaretinden dönmekte oldukları öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.



Kars'ta kaza yapan otomobil alev aldı, 7 kişi yaralandı Kars'ta çarpışan iki otomobilden birinin alev aldığı kazada 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.



Kars’ta feci kaza: 4 ölü 1 yaralı Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 1 çocuk ise ağır yaralandı.