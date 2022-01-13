Türkiye Gazetesi

Ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürülmesi olarak da bilinen girişimcilik, modern dünyanın en önemli kavramlarından bir tanesi. Bu nedenle girişimcilik adı altında özellikle son zamanlarda pek çok proje yapılıyor. Bu konuda çok önemli çalışmaları bulunan Girişimci Mahmut Hatipoğlu, girişimciliğe dair merak edilenleri açıkladı. Bir girişimcide bulunması gereken özelliklerle ilgili bilgi veren Hatipoğlu, “Biliyorsunuz, günümüz dünyası yeni girişimlerle şekilleniyor. Teknolojinin verileri kullanılarak çok özel projeler yapıldığını ve bu projelerin titizlikle hayata geçirildiğini söylemek mümkün. Bunun yanı sıra bir girişimci, bazı özelliklere sahip olmak durumunda. Bunlardan en önemlileri kreatif bakış açısı ve liderlik vasfı!” ifadelerinde bulundu.

Girişimcinin Kreatif Düşünme Becerisine Sahip Olması Gerekiyor

Girişimcilerin çeşitli özelliklere sahip olması gerektiğini belirten ve konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mahmut Hatipoğlu, “Biliyorsunuz kreatif düşünme becerisi, özgün projelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu nedenle bir girişimcinin farklı bir bakış açısına sahip olması gerekiyor. Gördüğü şeyi farklı bir şekilde yorumlayabilmeli. Bu sayede çağın gereksinimleri karşılayan projeler üretebilecek duruma gelebilir. Fakat kreatif düşünme becerisi kendi başına yeterli bir durum değil. Bununla birlikte liderlik vasfının da bulunması gerekiyor!” sözleriyle girişimcilerin birtakım özelliklere sahip olması gerektiğini belirtti.

Liderlik Vasfı, Girişimcilerde Bulunan Bir Özellik

Açıklamalarını sürdüren Mahmut Hatipoğlu, “Liderlik vasfı, girişimcilerde bulunması gereken özelliklerden bir diğeri. Ayrıca bir girişimcinin insan ilişkilerinde etkili olması, inisiyatif alabilmesi de gerekiyor. Bunun yanı sıra yenilikleri deneyimleyecek cesarete sahip olması bir diğer özellik olarak sıralanabilir. Çağın gerekliliklerine uygun projeler oluşturmak zorlu bir iş. Aslında yaptığınız projelerin birçok insana katkıda bulunması, o projenin istediğiniz seviyeye ulaşması için çok önemli bir husus. Ben de birçok sektörde yatırımlar gerçekleştirip pek çok konuda projeler geliştirdim. Böylelikle farklı sektörlerde çalışmalarımın bulunduğunu söyleyebilirim. Açıkçası birçok alanda aktif olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Kendimi yenilenmiş hissediyorum. Bu nedenle çalışmalarımın devam edeceğini söyleyebilirim!” ifadeleriyle açıklamalarına son verdi.