Türkiye Gazetesi

Çok ciddi kilo problemi olmayan, ancak bölgesel zayıflama ile de kilo veremeyen kişiler için liposuction adı verilen yağ aldırma operasyonu uygulanır. Aynı zamanda; liposuction, halk arasında yağ aldırma olarak bilinir.;



Liposuction Hangi Durumlarda Yapılır?

Liposuction vücutta biriken yağların cerrahi yöntemlerle alınması işlemine verilen isimdir. Liposuction yöntemi hem erkeklere hem de kadınlara uygulanabilir. Diyet ve sporla giderilemeyen inatçı yağların liposuction yöntemi ile alınması mümkündür.



Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Spor ve diyete rağmen bir türlü atılamayan yağ dokusu liposuction yöntemi ile alınabilir. Liposuction operasyonu üç farklı yöntem ile uygulanmaktadır.

Bunlar ıslak teknik liposuction ultrasonik liposuction ve lazer liposuction yöntemleridir. Bu kapsamda; liposuction fiyatları uygulanan tekniğe bağlı olarak farklılık gösterir.



Liposuction Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Liposuction ameliyatı ortalama olarak 1 veya 3 saat arasında gerçekleştirilir. Tıbbi olarak günlük 2,5 ile 4,5 lt yağ alınması uygun görülmektedir. Ameliyat öncesinde şekillenmesi istenen bölgeler hekim tarafından işaretlenir. Operasyon sonucunu daha iyi görebilmek için operasyon öncesinde fotoğraf çekilebilir.

Liposuction ameliyatı tam donanımlı bir hastane genel veya lokal anestezi altında yapılır. Operasyonun yapılacağı bölgedeki ağrıyı hafifletmek için karışım sıvı çözelti bu bölgeye enjekte edilir. Bu sıvı ağrı kesici özelliğe sahiptir ve kan damarlarının daraltarak kanamayı azaltır. Bu sıvı çözelti bölgenin uyuşturulması ve uygulamanın rahat bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlar. Ardından cilde 1- 2 milimetrelik kesiler açılır.

Ameliyat sonrasında içerideki sıvının dışarı akması ve ödem oluşmasını önlemek için kesiler kısa bir süre açık bırakılır. İşlem tamamlandıktan sonra açılan kesilere dikiş atılır ve bölge sıkıca bandajlanır.



Liposuction Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Liposuction ameliyatından sonra hasta bir gece hastanede kalır ve ertesi gün taburcu edlir. Operasyon esnasında hemen uygulanan bandajlar yağ alınan bölgenin özelliğine göre bir ay ya da daha uzun süre kullanılır. Morarma ve ödem oluşmaması için hekimin verdiği tavsiyelere uymak gerekir. Hasta genel olarak bir iki gün içerisinde normal yaşantısına geri dönüş yapar.

Ağır egzersizler yapmak için ödem oluşumunun hafiflemesi ve büyük ölçüde iyileşme gerçekleşmiş olması gereklidir. Liposuction ameliyatı sonrasında istirahat etmek bol su içmek sigara ve alkolden uzak durmak son derece önemlidir. Bu önlemler iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı sağlar. Operasyon sonrası iyileşme sürecini hızlandırmak ve enfeksiyon riskini en az seviyeye indirmek için hekimin reçete etmiş olduğu antibiyotik ve ağrı kesiciler kullanılmalıdır.

Bunlarla birlikte; liposuction fiyatları operasyonun yapılacak olduğu hastanenin fiyat listesine ve operasyonun türüne bağlı olarak değişir.



Liposuction Kimler Olmalı?

Liposuction aşırı kilolar verildikten sonra ya kütlelerinin giderilmesi ve vücudun şekillenmesi için uygulanır. Liposuction uygulaması vücut kitle indeksi 30 ve altında olan kişiler için uygundur. Liposuction selülit tedavisi için uygun değildir. Liposuction ile yalnızca deri altındaki fazla yağlar alınır.



Liposuction Fiyatları

Liposuction uygulaması yöntemini belirleyen birtakım etkenler vardır. Her yöntemin ücreti farklı olduğundan dolayı, öncelik olarak hekim muayenesinden geçmek gerekir. Liposuction operasyonu kişisel çabalarla kurtulamadığınız yağ kütlelerinden operasyon yöntemi ile kurtulmanızı sağlar.

Liposuction ile vücuttaki fazla yağlar kalıcı olarak çıkartılır. Liposuction tam teşekküllü bir hastanede ve ameliyathane ortamında bir operasyondur. Liposuction operasyonu alanında uzman bir cerrah tarafından yapılır. Dolayısıyla, liposuction fiyatları vücudun kaç bölgesinden yağ alınacağı, hastanın doku sertliği ve daha birçok faktöre bağlı olarak değişir.



Kaynak: https://www.ekremkeskin.com/