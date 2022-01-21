Türkiye Gazetesi

Sarkık sorunu yaşayanlar, yağ dokunun giderilmediği ve daha çok yağlanma sorunu yaşayan kişiler için tercih ettiği tedavi yöntemidir. Vücutta var olan fazla yağlar, önce ısıtılarak akışkan hale getirilir. Kullanılan vakumlama yöntemiyle birlikte vücuttan dışarıya atımı gerçekleştirilir. Sistemik sağlık sorunu olan kişilere uygulanmaz. Kişi sağlığına kavuşturulduktan sonra liposuction uygulamasından faydalanabilir.



Liposuction Nasıl Yapılır?

Çeşitli tedavi yöntemleri kullanılarak başarılı sonuçlar alınabilir. Fakat burada yer alan liposuction uygulamasıyla birlikte vücudun herhangi bir bölgesine bu tedavi uygulanabilir. Obezite sorunu, bölgesel yağlanma veya sarkan cilt için kullanılan bu yöntemle birlikte yağlanma giderilir. Kişiye zarar vermez ve ağrı hissi oluşturmaz.

Geçmiş yıllardan beri kullanılan ve tercih edilen bu uygulamada ilk olarak işlem yapılacak bölge belirlenir. Daha sonra belirlenen bölgedeki yağlanma sorununu gidermek için farklı yöntemler kullanılır. Buradaki yağ dokuları akışkan hale getirilir. Daha sonra vücutta 1-2 mm’lik kesilerle birlikte işlem devam ettirilir. İnce uzun kanüller kullanılarak vakumlara gerçekleştirilir. Akışkan hale getirilen yağ dokuları vakum yardımıyla çekilerek vücuttan uzaklaştırılmış olur.



Vaser Liposuction Kimlere Uygundur?

Yapılacak olan vaser liposuction uygulama yöntemi; kişinin isteği üzerine yapılır. Tıbbi zorunluluk gerektirmediğinden dolayı mutlaka kişi 18 yaşını geçmiş olmalı. Yağlanma sorunu her yaş aralığında görülebilir. Bu yüzden ciddi ve kronik rahatsızlığı olmayan kişiler için yapılması uygundur.

İşlem öncesinde hastanın işlem için uygunluğu tespit edilir. Vücut kitle indeksinin normal olması ve ciddi sağlık problemi olmayan kişiler için planlama yapılır.

İşlem öncesinde uzman hekimin kontrolünde geçip burada yer alan hasarın boyutuna bakılır. Kesinlikle ön muayene gerçekleştirilmeden vaser liposuction uygulamasının yapılması önerilmez.



Vaser Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Yağ aldırma operasyonunda yer alan vaser liposuction yöntemleri altı farklı çeşitte görülebilir. Bunlar; ıslak ve aşırı ıslak liposuction, kuru liposuction, lazerle liposuction, ultrason liposuction, power asisted liposcution olacak şekilde ele alınabilir.

Hastanın rahatsızlığına uygun olacak şekilde yönteme karar verilir. Bu konuda doğru kararı vermek ve etkili sonuçlar alabilmek adına uzman hekimin görüşleri doğrultusunda yapılmalıdır. Böylelikle üst düzeyli sonuçların alınması mümkündür.



Karın Germe Ameliyatı Nedir?

Karın bölgesinde meydana gelen sarkık probleminin ve fazla yağların vücuttan dışarıya atımı gerçekleştirilir. Estetik cerrahi alanda yapılan karın germe ameliyatı, yıllardan beri kullanılır. Yapılan operasyon sonucunda, hastanın istediği vücut yapısına sahip olması sağlanır. Daha düz ve sıkı bir karın duvarı elde edilerek, karın bölgesinde yer alan hasar onarılır.

Karın bölgesinde meydana gelen sarkık ve yağlanma sorunu; çeşitli nedenlere bağlı olabiliyor. Bunlar; hızlı kilo verme, sezaryen sonrası sarkık sorunu veya spora ve diyete rağmen vücuttan dışarıya atılamayan yağlanma sorunu sonucunda karın germe ameliyatı gerçekleştirilir.



Karın Germe Ameliyatı Fiyatları

Yapılacak olan karın germe operasyonu iki farklı şekilde ele alınır. Kişinin ihtiyacına uygun olacak şekilde yöntem kullanıldığı için fiyatlarda değişim görülür. İşlem öncesinde yapılan ön görüşme ve muayene ile birlikte yönteme karar verilerek planlama yapılır.

Bunun üzerine güncel fiyat bilgisi alınabilir. Alınan fiyat bilgisi sonuncunda, işlemin gerçekleştirilmesi için karar verilir. Aynı zamanda karın germe işlemin yapılacağı merkezin iletişim bilgilerinden irtibata geçilebilir.



Kaynak: https://www.huseyinkandulu.com