Türkiye Gazetesi

Ekol Tanıtım ve Organizasyon Başkanı Okan Binici, pandemi sonrası dönemde etkinlik, tanıtım ve organizasyon sektöründe yaşanan gelişmeleri ve metaverse teknolojisinin sektöre etkilerini değerlendirdi.

“Etkinlik sektörü dijitalleşti”

Binici, “Etkinlik sektörü ülkemizde ve global ölçekte son iki yıl için büyük bir dönüşüm yaşadı. Sektör, büyük oranda dijitalleşti. Sektör temsilcileri, pandemi kısıtlamaları sebebiyle evlerinden çıkamayan ve toplu organizasyonlarda bulunamayan insanları online ya da hibrit ortamlarda buluşturdu. Bu sebeple etkinlik sektörü, pandemide insanların etkileşimini sürdürmesini ve az da olsa etkinliklerin devam etmesini sağladı.” ifadelerini kullandı.

“Sektör pandemide bölgesel öncü rolü üstlendi”

Türkiye’de sektörün teknolojik imkanları azami ölçüde kullandığına işaret eden Binici, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye etkinlik, tanıtım ve organizasyon ekosisteminde son yıllarda teknolojik atak yaptı. Bu alanda öncü hale geldi.” diyerek, şöyle devam etti; “Etkinlik sektöründe teknolojinin büyük bir önemi var. Özellikle online ve fiziksel ortamları birleştiren hibrit etkinlik çözümlerinde teknoloji başat rol oyuyor. Türkiye’deki etkinlik, tanıtım ve organizasyon işletmeleri, pandemide bu konuda bölgesel öncü rolü üstlendi. Sektörün bu rolü pandemi sonrası yeni normal dönemde de devam ediyor. Böylece ülkemizin tanıtımına ve bu alanda bölgesel bir merkez haline gelmesine katkı sağlıyor.”

“Metaverse, etkinlik sektörünü dönüştürecek”

Okan Binici, şu değerlendirmeleri yaptı; “15-20 yıl önce online etkinlik ya da hibrit etkinlik kavramlarını konuşmuyorduk. Son birkaç yıl içinde pandemi faktörü ile online ve hibrit etkinlikler bir dönem sektöre hakim oldu. Bundan sonra etkinlikler hem yüz yüze hem online hem hibrit hem de metaverse ekosistemi olmak üzere dört farklı kulvarda yapılacak. Bu sebeple sektör olarak metaverse’i gündemimize almak zorundayız.”

“Etkinliklerin tamamen sanal gerçekliğe ya da metaverse ortamına geçeceğini zannetmiyorum.” diyen Binici, “Ama metaverse teknolojisi zamanla gelişecek ve etkinlik sektörünü de dönüştürecek. Artık daha sürükleyici sanal ortamlara alışmalıyız. Etkinliklerde dijitalleşme ve sanallaşma, küreselleşmeyi de sağlayacak ve artık farklı ülkelerde farklı kişilerle daha hızlı ve daha ekonomik etkinlik deneyimleri yaşayacağız.”

Binici, “Sektörde ayakta durabilmek için tecrübe, uzmanlık ve bilgi birikimi gerekiyor. Yeni nesil teknolojileri, yeni taleplere uyarlamak gerekiyor. Örneğin yurt dışındaki bir etkinlikte yaşanabilecek bir deneyim, sanal ortamda sunulacak. . Ekol Tanıtım ve Organizasyon olarak yeni teknolojileri yakından takip ediyoruz. Buna göre etkinlik sektöründeki dönüşüme ayak uyduruyoruz.”

“Yeni teknolojilere ayak uydurmak için ortak hareket etmeliyiz”

Sektörün karşılaştığı sorunların çözümü ve yeni teknolojilere ayak uydurmak için organizasyon şirketlerinin ortak hareket etmesi gerektiğine işaret eden Binici, sözlerini şöyle tamamladı: “Sektörümüzde birçok aktör var. Ekol Tanıtım ve Organizasyon olarak bu aktörlerle birlikte etkinlik sektörüne katkı sunmaya devam ediyoruz. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yerel, bölgesel ve küresel çözümler üretiyoruz. Teknolojik imkanları sonuna kadar kullanıyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte imzamız var. Teknik altyapı kalitesi ile ülkemize ve bölgeye hizmet veriyoruz. Etkinlik, tanıtım ve organizasyon alanlarında Türkiye’nin bölgesel merkez haline gelmesi vizyonu taşıyoruz. Profesyonel bir ekibimiz var ve ekip ruhu ile sektöre ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.”