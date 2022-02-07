Türkiye Gazetesi

Boğazın eşsiz manzarasında müzik ziyafeti sunan mekan 14 Şubat Sevgililer Günü’nde üç ayrı konser ile sevenleri şarkıların büyüsünde buluşturuyor. Günün anlam ve önemine binaen hazırlanan programda 11 Şubat Cuma Simge, 12 Şubat Cumartesi Berkay, 14 Şubat Pazartesi Erol Evgin Sevgililer Günü Özel programıyla sahnede olacak.

Şubat ayı programı şöyle:



11 Şubat Cuma 21:00 Simge Sevgililer Günü Özel

12 Şubat Cumartesi 21:00 Berkay Sevgililer Günü Özel

14 Şubat Pazartesi 21:30 Erol Evgin Sevgililer Günü Özel

18 Şubat Cuma 21:30 Merve Özbey Tamamen Arabesk

19 Şubat Cumartesi 21:30 Murat Dalkılıç

25 Şubat Cuma 21:00 Linet

26 Şubat Cumartesi 21:00 Serkan Kaya

Kibariye 'koronavirüs' mağduru: Konserini iptal ettiğini duyurdu Ünlü şarkıcı Kibariye konserini son anda iptal ettiğini sosyal medyadan açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kibariye, "Karantina süresini sağlıkla bitirip, yeni tarihi sizlerle paylaşacağım. Sağlıklı günlerle kalın" dedi.

İbrahim Tatlıses’ten anlamlı jest: Konserine gelen hayranının kredi borcunu üstlendi Hastalığı nedeniyle uzun zamandır konser vermeyen İbrahim Tatlıses, Ankara’da ilk konserini gerçekleştirdi. Konserde ise duygusal anlar yaşandı. Amasya’dan kredi çekerek kendisini dinlemeye gelen Urfalı hayranıyla şarkı söyleyen İbrahim Tatlıses, genç adamın tüm kredi borcunun üstlendi. Tatlıses’in güzel jesti ise dakikalarca alkışlandı.