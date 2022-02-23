Türkiye Gazetesi

Ünlü isim Arda Kural, Emret Komutanım dizisi zamanında namaz kıldığı için tepkiler aldığını söyleyerek "Namaza başladığım için beni aşağılamaya başladılar, sanırım kırılma noktası o oldu." dedi.

Ekranlardan uzak kaldığı dönemde aldığı kilolarda dikkat çeken Kural sıkı bir diyetle 2 ayda 14 kilo vererek yeni görünümüyle beğeni toplamıştı.

NAMAZ KILMAK İSTEDİĞİMDE ACAYİP ACAYİP BAKTILAR

"Dizi zamanı namaza başlamıştım hatta 7 yıl kıldım. Set zamanı namaz kılmak için izin istediğimde acayip acayip bakışlar atıyorlardı.

"Uzaktan bakıp beni bir köşede yalnız bıraktılar. Yalnız bırakılıp bakışlar aynı olunca; kırılma noktam sanırım oralar."

KENDİME ÇOK İYİ BAKIYORUM

"Uzun bir süre kendimi bırakmıştım. İki yıldır kendime çok iyi bakıyorum. Düşüncelerimi değil; kendimi değiştirince düşüncelerim de değişti. Psikolojik rahatsızlığı olan kişilere de tavsiyem bu." diyen Arda Kural; yıllar önce 'Emret Komutanım' dizisinde birlikte rol aldığı Sarp Levendoğlu ile hiç anlaşamadıklarını ifade etti.

Arda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf: Rol arkadaşlarım beni çekemedi, dışladılar Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri gibi dizilerde rol alan Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşamıştı. Başarılı oyuncu geçirdiği zor günleri geride bıraktı. 2. Sayfa adlı programa katılarak özel açıklamalarda bulunan Arda Kural, “Sarp Levendoğlu ile sette bir türlü yıldızımız barışmadı. Beni ezmeye çalışıyormuş gibiydi. Üzerimde baskı kurmaya çalıştı” şeklinde konuştu.

Arda Kural’ın son halini görenler inanamadı: Efsane geri döndü Yakışıklılığıyla adından söz ettiren ve başarılı projelerde yer alan Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşamıştı. Geçirdiği zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu. Kural’ın paylaşımını görenler, “Efsane geri döndü” şeklinde yorum yaptı.