Türkiye Gazetesi

Yağ fiyatları ne kadar olacak sorusu herkesin merak ettiği konula arasında yer alıyor. 7 mart ayçiçek yağı fiyatları marketten markete değişiklik gösteriyor. BİM, ŞOK, A101 gibi marketlerde stoklar tükendi, yeni yağ fiyatları da henüz yayınlanmadı. Peki en ucuz ayçiçek yağı ne kadar? İşte 7 mart 2022 en ucuz ayçiçek yağı fiyatları

18 LİTRELİK YAĞ 964 TL

Geçen yıl ithal edilen ham ayçiçek yağının yüzde 80'i Rusya ve Ukrayna'dan temin edilmişti. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, iki ülkeden ham madde ithal eden yağ sektöründe fiyat artışı yaşandı. Güncel Ayçiçek yağı 5 lt fiyatları 200 liranın üzerini buldu. Bazı internet sitelerinde 5 litre ayçiçek yağı fiyatı 350 lirayı, 18 litrelik teneke yağ fiyatı 964 lirayı buldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yağ fiyatlarındaki artış sosyal medyanın gündeminde yer aldı. #Yağfiyatları ve #5litre etiketleri Twitter üzerinden gündem olurken konuyla ilgili binlerce twit atıldı.

AYÇİÇEK YAĞI BİTECEK Mİ?

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak stoklarda en fazla Mart sonu, Nisan ortasına kadar yetecek kadar yağ kaldığını, Rusya’nın, ithalat gemilerine izin vermesi için Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Büyükelçiliği nezdinde acil girişimde bulunulmasını istedi.

BAKAN KİRİŞCİ: YETERLİ MİKTARDA AYÇİÇEK YAĞI STOKU BULUNMAKTADIR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açtığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kirişci, paylaşımında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına da yerdi.

Yurt içindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle bitkisel yağ ihtiyacının bir kısmının ithalat yoluyla karşılandığının belirtildiği açıklamada şu sözler yer aldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır.

Tarım Bakanı Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ayçiçek Yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Vatandaşlar akın etti: 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını duyan koştu 5 litrelik sıvı ayçiçek yağının fiyatının 99 TL olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satış noktalarına talep arttı.

Bakanlık ayçiçek yağı ve un için harekete geçti: Fiyatlar düşecek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında; KDV oranlarında sadeleştirilmeye gidileceği ve bunların etiketlere yansıyacağı öğrenildi. Bu kapsamda; ayçiçek yağı, un, yumurta gibi yüksek fiyatlı ürünlerde de düşüş yaşanacağı öngörülüyor.