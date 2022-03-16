Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Çeşmeli köyünde 2016 yılında Umut İzgi dronenun altına aksiyon kamerası takarak uçuş yaptı. Rüzgardan dolayı kontrolden çıkan drone bir evin bahçesine düştü. Yaşanan kazanın ardından drone arayarak bulan İzgi, hafıza kartındaki görüntüleri evine gittiğinde izledi. Drone’nun kayıt altına aldığı görüntüerde yaşlı çiftin arasındaki diyalog yüzleri güldürmüştü. Anadolu insanın samimiyetini ve içtenliğini tekrar hatırlatan o görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekmişti.

YAŞLI ÇİFTTEN GERİYE O GÖRÜNTÜLER KALDI

Yaklaşık 6 yıl önce yaşanan olayın ardından yaşlı çiftin bir yıl arayla hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı çiftten geriye birer güzel anı olarak kaldı. Görüntülerde bugün hayatta olmayan Salih Kara, eşi Şaziye Kara’ya düşen dronu göstererek, “Vız vız geldi düştü buraya. Daha gitmiyor. Uzaydan düştü. Patlayacak mı acaba? Uzak dur. Hocayı çağıralım. Kimin bu?” şeklinde sözleri yansıdı.

Kuş gibi hareket edebilen robotik drone ABD’de Stanford Üniversitesi’ndeki mühendisler Mark Cutkosky ve David Lentink, kuşlardan esinlenerek robotik bir drone geliştirdi. Kuşlar gibi bacak ve pençeleri olan drone, onlar gibi uçuyor, konuyor, ağaç dalına bile tutunabiliyor.