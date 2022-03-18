Türkiye Gazetesi

Bakırköy’de dehşet dolu anlar yaşandı. AVM otoparkında tartıştığı kız arkadaşını yanında getirdiği tüfekle öldüren adam daha sonra intihar etti. Şahsın kadını tüfekle vurduktan sonra arabanın içinde intihar ettiği öğrenildi.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Olay, saat 19.00 sıralarında Bakırköy Ataköy’de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yaşandı. İ.B. (21) isimli şahıs ile otoparkta tartıştığı Y.S. (21) isimli kadın arasında tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan İ.B. yanında getirdiği tüfekle Y.S.’yi vurduktan sonra, intihar etti. Olayda İ.B.’nin, sevgilisi olduğu öne sürülen Y.S.’yi öldürdükten sonra aracın içerisinde intihar ettiği öğrenildi.



