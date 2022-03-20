Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden komşularıyla tartışan bir kadın, bulunduğu balkondan subay olan eşinin silahıyla kurşun yağdırdı. Eşinin silahıyla karı-kocayı yaralayan kadının "Sakarlayı Hanımağa" isimli sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.

SALDIRGAN KADIN VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 No'lu Sokak üzerinde 16 Mart’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Z.T. isimli kadın köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu H.S.(52) ve eşi B.S.’ye (42) subay olduğu öğrenilen eşinin silahıyla balkondan ateş etti. Kurşunların hedefi olan karı koca yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırırken şüpheli ve subay eşi gözaltına alındı. Karı-kocanın hastanedeki tedavisi devam ederken şüpheli ve eşi işlemleri sonrasında adliye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Z.T. tutuklanırken, eşi adli kontrolle serbest kaldı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİYMİŞ

Balkondan karı-kocayı subay olan eşinin silahıyla yaralayan ve tutuklanan kadının sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Kendisini Sakaryalı hanımağa olarak tanıtan kadının sosyal medya hesaplarının kapatılması dikkat çekerken binlerce takipçisi olduğu görüldü.

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