Türkiye Gazetesi

Lille'de Burak Yılmaz dönemi sona eriyor. Geride bıraktığımız sezonda Lille formasıyla Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan ve bu tarihi başarının başrol isimlerinden olan Burak Yılmaz, Fransız ekibine veda etmeye hazırlanıyor.

BURAK YILMAZ'A KARAR İLETİLDİ

Teknik direktör Galteier'nin ayrılmasının ardından yeni sezonda gözden düşen Burak Yılmaz, haziran ayında sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Lille'den ayrılacak. Fransız ekibi, oyuncuyla kesin olarak vedalaşma kararı aldı ve bunu Burak Yılmaz'a iletti.

ADANA DEMİRSPOR VE BEŞİKTAŞ İDDİASI

Temmuz ayında 37 yaşına girecek olan Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e dönüp 1 yıl daha top koşturduktan sonra emeklilik kararı alması bekleniyor. Takvim'in haberine göre Burak Yılmaz, Adana Demirspor ve Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yapıyor.

BURAK YILMAZ'IN LILLE KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla ligde 28 maçta 16 gol, 5 asistle oynayan Burak Yılmaz, tarihi şampiyonlukta başrol oynamıştı. Bu sezon gözden düşen tecrübeli forvet, 25 maçta 4 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı. 36 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2,3 milyon euro.

Burak Yılmaz'ın penaltıyı kaçırma nedeni belli oldu Burak Yılmaz'ın A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-1 kaybettiği maçta, penaltı vuruşunu kaçırmasının sebebini açıklayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, zeminde yaşanan sıkıntıdan ötürü golün kaçtığını belirtti.

Burak Yılmaz Milli Takım kampından ayrıldı Türkiye'nin, Portekiz ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla millî takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, A Milli Takım’ın Porto'daki kampından ayrıldı.

Gözyaşlarına hakim olamamıştı! Emre Belözoğlu’ndan Burak Yılmaz’a tam destek 2022 Dünya Kupası elemelerinde Portekiz’le karşılaşan A Milli Takım, 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmada penaltı kaçıran Burak Yılmaz ise gözyaşlarına boğulmuştu. Maçtan sonra açıklama yapan Yılmaz, A Milli Takım’ı bıraktığını açıklamıştı. Açıklamaların ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kaptana destek verdi.