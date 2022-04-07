Türkiye Gazetesi

Henkel, sürdürülebilirlik stratejisini iş faaliyetlerinde daha güçlü bir şekilde devam ettirerek, faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit salınımını azalttı ve ham maddelerin sürdürülebilir kullanımı ve sürdürülebilir finansın da aralarında bulunduğu birçok alanda ilerleme sağladı.

2021’in sonuna kadar Henkel, üretimlerinden kaynaklanan karbondioksit ayak izini yarı oranda azaltmayı başardı. Henkel 2021 sonu itibariyle 21 ülkede, üretimde kullandığı elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir hale dönüştürdü. Henkel bugün hâlihazırda yüzde 68 oranında yenilenebilir elektrik kullanımı seviyesine ulaşmış durumda.