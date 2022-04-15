Türkiye Gazetesi

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesyle birlikte insanlar daha çok sevap işlemek için yardımlarda bulunuyor ve maddi durumu iyi olmayanlara destek olarak hayır işliyor. İşte bazı insanlarda insanların bu duygularını kullanarak durumu fırsata çevriyor ve insanların duygularını sömürerek para kazanıyorlar. Çoğunlukla dilencilerin uyguladığı bu yöntemde dilenenlerin aslında maddi açıdan göründüğü kadar olmadıkları aanlaşılıyor. Bunun en büyük örneklerinden biride Bursa'da yaşandı.

Bursa'da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı. Ekipler Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı. Üzerinden çıkan para ve kartlara el konulurken kadına idari para cezası kesildi.

Bursa gizemli hayırseve 3 mahallenin borcunu ödeyip kayıplara karıştı Bursa'da gizemli bir hayırsever 3 mahalledeki eczaneleri gezerek veresiye defterindeki borçları ödeyip kayıplara karıştı.

Bursa'da okula giden çocuğa 8 köpek birden saldırdı Bursa'da okula gitmek için evden çıkan ilkokul öğrencisi, okul yolundayken karşısına 8 köpek birden çıktı ve köpeklerin saldırısına uğradı. çocuğun kol, bacak, kalça ve baş bölümlerinde ağır yaralar aldığı öğrenildi.

Bursa'da köylülerin gözü gibi baktığı tarihi camiye ziyaretçi akını Bursa'da bir dağ köyünde tarihi bir cami köylüler tarafından özenle bakılıyor ve adeta ziyaretçi akınına uğruyor.