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MSB açıkladı: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi
25.04.2022 - 17:19 | Son Güncelleme: 26.04.2022 - 17:06
Türkiye Gazetesi
MSB:"Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."
Etiketler : MSB,
852903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/852903.aspx
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