Türkiye Gazetesi

Hasan Sarıçiçek - Erciyes Organ Nakli Vakfı ve tıp fakültesi öğrencileri Leyladan Sonra Projesi gönüllü öğrenci gurubu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Kanka Onkoloji Çocuk Hastanesi ve Nefroloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi.

Ramazan Bayramı öncesi Onkoloji ve Nefroloji Hastanesi’nde bayram sevinci yaşanırken, gönüllü öğrencilerin palyaço gösterisi ilgiyle izlendi. Hasta çocuklar, gitar eşliğinde söylenen şarkılara eşlik edip, alkış tuttular.

Erciyes Organ Nakli Vakfı tarafından desteklenen gönüllü öğrenci gurubu, Ramazan Bayramını hastanede geçirecek olan 26 çocuk hasta için çeşitli hediyeler aldılar.

Palyaço giysileri giymiş öğrenciler ve gönüllülerin oluşturduğu bir gurup hasta çocukları tek tek odalarında ziyaret ederek önce hediyelerini verip, ardından sevdikleri şarkıları seslendirdiler.

Onkoloji ve Nefroloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuk hastalar, eğlence dolu bir gün geçirirken, giysi, boyama kitapçığı ve oyuncak gibi hediyelerle mutlu bir gün geçirdi.

Etkinliğe, Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Sipahioğlu, yönetim kurulu üyeleri Yaşar Köletelioğlu, Türkiye gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek ve gazeteci Üstün Tuncer katıldı.

Erciyes Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Sipahioğlu, “Gönüllü öğrencilerimizin gerçekleştirdiği bu etkinlik, kanser tedavisi gören çocuklarımız için bayram öncesi çok büyük moral oldu. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalışma, kanser tedavisi gören çocuklarımıza sahip çıkma yanında, ailelerinin de yalnız olmadıklarını hissetmeleri açısından çok büyük önem taşıyor. Dini bayramlarımızda ve özel günlerde çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.