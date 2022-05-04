Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi belli oluyor... İspanyol devi Real Madrid, 4-3 kaybettiğiyarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi ağırlıyor.

Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

EXXEN ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu Exxen, yarı final ilk maçlarını TV8.5'tan şifresiz yayınlamıştı. Bu akşam ki dev maç da şifresiz yayınlanıyor. Futbolseverler Real Madrid - Manchester City maçını hem Exxen platformundan hem de TV 8'den canlı izleyebilir.

Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor. Premier League'de Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City ise skor avantajını iyi değerlendirip, adını bir kez daha finale yazdırmaya çalışacak.

Real Madrid'e rakip olduğu son üç Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Manchester City, Kupa 1 tarihinde İspanyol ekibini üst üste dört kez mağlup eden üçüncü takım olmak istiyor

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtouis, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vinicius Jr. Karim Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Ruben Dias, Cancelo, İlkay, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Jesus

Herkesin konuştuğu golcü Karim Benzema tercihini yaptı Bu sezon oynadığı 41 resmi maçta 41 gole ulaşan Karim Benzema, Ballon d'Or (Altın Top Ödülü) için en büyük aday konumunda ancak onun aklı UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinde... Fransız santrfor, 4-3'lük Manchester City maçı sonrası "Şampiyonlar Ligi mi, Ballon d'Or mu? Benim açımdan soru tartışmaya kapalı, Şampiyonlar Ligi" dedi.

Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti Karim Benzema çılgın performansıyla dünya basınında yine manşetleri süsledi. PSG'ye hat-trick yapan Fransız gol makinesi, Chelsea'ye de aynı tarifeyi uyguladı. Real Madrid'in Chelsea'yi 3-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Villarreal, Liverpool ile karşı karşıya geldi. ilk maçı 2-0, ikinci maçı da 3-2 kazanan Liverpool adını finale yazdırdı. Liverpool'un rakibi, Manchester City ya da Real Madrid olacak.

Manchester'da Declan Rice savaşı... Yılın transferinde City mi, United mı kazanacak? West Ham altyapısından yetişen ve İngilitere Milli Takımı'nın banko isimleri arasına gire Declan Rice, yaz transfer döneminde ismini çok sık duyacağımız bir futbolcu olacak... Zira, Manchester United ile Manchester City, 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservisi gözden çıkararak transfer yarışına girmiş durumda.