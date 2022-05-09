Türkiye Gazetesi

Hazırlaması kolay, pişirmesi basit. Kalabalık aile sofraları için kurtarıcı bir yemek. Terbiyeli sulu köfte pirinçle hazırlanan köfteler ve sebzelerden oluşuyor.

Dağılmayan sulu köfte tarifi ise oldukça basit. “Terbiyeli sulu köfte nasıl yapılır” diye merak ediyor ve çok lezzetli olan bu yemeği hazırlamak istiyorsanız buyurun tarifi…

TERBİYELİ SULU KÖFTE İÇİN MALZEMELER

300 gram kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet havuç

1 adet yumurta

½ çay bardağı ince bulgur

Tuz, karabiber, pul biber

1 adet patates

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı un (köfteleri bulamak için)

Sulu köftenin terbiyesi için malzemeler

1 adet yumurta sarısı

½ limon suyu

2 yemek kaşığı yoğurt

TERBİYELİ SULU KÖFTENİN HAZIRLANIŞI

Geniş bir kabın içine soğan ve sarımsakları rendeleyin.

İçine kıyma, yumurta, bulgur, un, baharatlar ve tuzu koyup karıştırın.

Ele yapışmayacak şekilde harcı harmanlayın.

Bir kaseye suyu alın ve harçtan fındık büyüklüğünde parçalar alarak minik köfteler yapın.

Tepsiye biraz unu yayın. Yaptığınız köfteleri unun üzerine atın. Tepsiyi sallayan fazla undan arındırın.

Bir litreden fazla suyu tencereye alıp kaynatın.

Küp küp doğradığınız havuç ve patatesleri suya atın, ardından köfteleri ekleyin.

Pişmesine çok az bir süre kala terbiye için gerekli olan malzemeler yumurta, yoğurt ve limon suyunu karıştırıp yavaş yavaş tencereye ilave edin.

Tüm sebzelerin ve köftelerin piştiğinden emin olduktan sonra tencereyi ocaktan alın. Şimdiden afiyet olsun.

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