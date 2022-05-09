Türkiye Gazetesi

Beyaz lahana ile etli ya da sade lahana sarması hazırlayabilirsiniz. Yoğurtla ikram edebileceğiniz bu lezzeti hazırlamak ise sandığınızdan daha kolay. Lahana sarmasını sevenler internette “Lahana sarması nasıl yapılır?”, “Lahana sarması nasıl pişirilir?” , “Lahana sarması nasıl sarılır?” gibi soruları sıklıkla arıyor. İşte bu sorulara cevap bulabileceğiniz, tüm püf noktalarıyla kıymalı lahana sarması tarifini sizler için derledik.

KIYMALI LAHANA SARMASI İÇİN MALZEMELER

1 adet orta boy beyaz lahana

300 gram kıyma

1 büyük boy kuru soğan

½ su bardağı pirinç

1,5 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber, kuru nane, sumak (isteğe göre diğer baharatlar)

Zeytinyağı



KIYMALI LAHANA SARMASININ HAZIRLANIŞI

Lahana yapraklarını tek tek ayırın, geniş bir tencerede 10 dakika haşlayın.

Haşlanan yaprakların suyunu süzün ve soğumaya bırakın.

Ayrı bir kaba kıymayı alın. Daha sonra sırasıyla soğan, ayıklanıp yıkanmış pirinç, tuz ve baharatları ekleyin. İyice harmanladığınız harcı kenara alın.

Yaprakları elinizin büyüklüğünde bölün. Uç kısımlarına dolma harcından alıp yaprak sarma yapar gibi sarın. Tüm yapraklar için aynı işlemi uygulayın.

Sarmaların yapışmaması için birkaç yaprak ile büyük bir tencerenin tabanını kaplayın. Tüm lahana sarmalarını tencereye dizin. En üste bir tabak oturtun ve tencereye sarmaların hizasına gelene kadar su ekleyip 35-40 dakika kadar pişmeye bırakın.

LAHANA SARMASININ PÜF NOKTALARI

Sarma işleminin kolay olması için lahana yapraklarını çok fazla haşlamayın veya çok sert bırakmayın.

Lahana sarmasının içindeki harcın iyi pişmesi için yaprakları çok sıkı sarmayın. Aksi takdirde lahananın içindeki pirinçler çok fazla şişip sarmalar patlayabilir.

Lahana sarmasının yapışmaması için tencerenin tabanına birkaç tane lahana yaprağı eklemeyi ihmal etmeyin.

Tencerenin üzerine oturtacağınız tabak sayesinde yapraklar dağılmayacaktır.

Sarmalara eklediğiniz su kaynayana kadar altını iyice açın, sonrasında ocağın altını kısın.

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