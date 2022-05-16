Türkiye Gazetesi

Fransa’da istifa depremi yaşandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Başbakan Jean Castex’in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunduğu belirtildi. Castex’in yerine 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne’nin geçmesinin bekleniyor.

MACRON İSTİFASINI KABUL ETTİ

Fransa’da 24 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından Başbakan Jean Castex’in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunduğu ve Macron’un Castex’in istifasını kabul ettiği bildirildi. Başbakan Castex’in, yerel saatle 18:30'da devir teslim için Elysee Sarayı'ndan ayrılıp Başbakanlık Konutuna geçtiği aktarıldı.

30 YIL SONRA BİR İLK

Castex’in yerine ise 61 yaşındaki Çalışma Bakanı Elisabeth Borne’nin geçmesinin beklendiği belirtildi. Borne, Macron tarafından Başbakanlık görevinin getirilmesi halinde 1991-1992 yılları arasında Başbakanlık görevi yapan Edith Cresson’ın ardından ilk kadın olacak.

Cumhurbaşkanı Macron daha önceki yaptığı bir konuşmada, yeni Başbakan'ın ekolojik planlamadan da sorumlu olacağını belirtmiş, bu nedenle daha sosyal ve çevreci yönü ağır basan bir adaya Başbakanlık görevini vermesi bekleniyordu.

Macron, yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçildi Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu. Emmanuel Macron, Le Pen'i geçmeyi başararak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Fransa kararını verdi: Macron ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi Fransa’da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58,20’sini alarak seçimin galibi oldu.