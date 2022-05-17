Türkiye Gazetesi

Kıymalı kır pidesi, 17 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan En Hamarat Benim yarışmasıyla çok konuşuldu. Son derece lezzetli kıymalı kır pidesi tarifi, internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

KIYMALI KIR PİDESİ TARİFİ

Kıymalı kır pidesi tarifi, izleyicilerden tam not alırken tarifin malzemeleri ve hazırlanışı da merak edildi. Peki, kıymalı kır pidesi nasıl yapılır? Kıymalı kır pidesi tarifi malzemeleri neler? Farklı iç harçla yapabileceğiniz kıymalı kır pidesinin püf noktalarını sizler için derledik.

KIYMALI KIR PİDESİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için

½ su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı sıvı yağ

½ su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı instant maya

1 silme tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

2 su bardağı un

İç harcı için:

250 gram dana kıyma

1 adet orta boy soğan

1 adet büyük boy yeşil biber

1 tutam tuz

Tuz, karabiber, kimyon (dilediğiniz kadar)

Üzeri için:

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

KIYMALI KIR PİDESİ NASIL YAPILIR?

Hamuru için un hariç diğer malzemeleri yoğurma kabına alın, elinizle güzelce karıştırın.

Ardından azar azar unu ekleyip yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurmaya devam edin.

Hamurun üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanması için dinlendirin. Bu esnada iç harcını hazırlayabilirsiniz.

İç harç için kıymayı yoğurma kabına alın. Soğanı ve biberi rondodan geçirin ve kıymaya ekleyin. Kıymalı harca tuz ve dilediğiniz baharatları ilave edin.

Mayalanan hamuru uygun bir zemine alın ve 4 eşit bezeye ayırın. Sonrasında oklava ile tek tek ince uzun bir şekilde açın.

Tümünü şekillendirip içlerine iç harcı koyup kapatın.

Üzeri için gerekli malzemeleri karıştırıp pidelerin üzerine fırça ile sürün.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.

Dilerseniz fırından çıktıktan sonra üzerlerine tereyağı sürebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun.

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