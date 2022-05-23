Türkiye Gazetesi

Mütebbel, Lübnan mutfağına özgü ve tahin tadının ön plana çıktığı bir lezzet. Birçok yemeğin yanında sunmanın mümkün olduğu mütebbel özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Yapılışı çok pratik olan mütebbel tarifi, bugün internette yoğun bir şekilde araştırılan tarifler arasında. Evinizde kolayca yapabileceğiniz bir meze olan mütebbelin püf noktalarını sizler için derledik. Şimdiden afiyet olsun…

MÜTEBBEL İÇİN MALZEMELER

4 adet patlıcan

2 diş sarımsak

1 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı tahin

1 küçük paket dolmalık fıstık (isteğe göre)

Tuz

MÜTEBBEL TARİFİ NASIL YAPILIR?

Patlıcanlara bıçakla delikler açarak önceden ısıtılmış 200 derecede fırında 20-30 dakika pişirin.

Arada bir ters yüz ederek çevirin.

Kabuklarını soyup içini çatal yardımıyla ezin.

Patlıcanın içine tahin, ezilmiş sarımsak, limon suyu ve nar ekşisi ekleyin. Tuzunu ilave edin.

Tahinli patlıcanı servis tabağına yayın.

Üzerine yağsız bir şekilde kavurduğunuz fıstıkları ilave edin. Mevsime uygunsa ekstra olarak nar taneleriyle de süsleyebilirsiniz.

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