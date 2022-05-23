Türkiye Gazetesi

AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Kebeli, yönetim kurulu üyeleri, üniversite teşkilatı ve gençlerden oluşan toplamda 120 gencin katılım sağladığını söyledi. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan gençler, Adana’da düzenlen gençlik konserleri ile büyük coşku yaşadı.

Gece 22.30 saatlerinde yola çıkan gençler, Adana’da düzenlen gençlik konserleri ile büyük coşku yaşadı. Konserler sonrasında şölene katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında en dikkat çeken grup olan Şuhut Gençlik Kolları, şölene renk kattı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan CHP'li gençlere tepki AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasına tepki göstermeyen muhalefet partisi CHP’nin gençlik kollarına tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ecertaş: Gençler artık beklemiyor AK Parti'de gençlere değer verildiğine dikkat çeken Ecertaş, Gençlik Kollarından yetişen 10 isme parti MKYK’sında yer verildiğini belirtti.