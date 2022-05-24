Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta adlı yarışma bugün 937. bölümüyle ekranlara geldi. Bufalo kanatları tarifi, 24 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla çok konuşuldu.

BUFALO KANATLARI TARİFİ

Görüntüsü ağız sulandıran, lezzetiyle damağınızda şölen oluşturacak bufalo kanatlarının hazırlanışı internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarif izleyicilerden tam not alırken bufalo kanatları için gerekli malzemeler ve hazırlanışı merak edildi. Fast food zincir restoranlara gitmek yerine bu lezzeti evinizde hazırlayabilirsiniz. Yanına patates kızartması ile yemeye doyamayacaksınız. İşte Gelinim Mutfakta bufalo kanatları tarifi…

BUFALO KANATLARI İÇİN MALZEMELER

750 gram tavuk kanadı

Ayçiçek yağı

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı acı sos

1 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı barbekü sos

Ayçiçek yağı

BUFALO KANATLARI NASIL YAPILIR?

Tavuk kanatlarını yıkayıp süzün.

Geniş bir kaba kanatları alın.

Üzerlerine sarımsak, tuz, karabiber, acı sos, bal, soya sosu ve barbekü sos ekleyip bir güzel harmanlayın.

Sosladığınız kanatları bir saat kadar dinlendirin.

Yağı tavaya alıp kızdırın.

Sosunu çeken tavukları bu yağda tek tek kızartın.

Şimdiden afiyet olsun.

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