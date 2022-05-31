Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta adlı yarışma bugün 942. bölümüyle ekranlara geldi. Belen tava tarifi, 31 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla çok konuşuldu.

BELEN TAVA TARİFİ

Hatay mutfağından yayılan Belen tava; kuzu eti, biber, soğan ve tereyağı ile hazırlanan yöresel bir lezzet. Bugün Gelinim Mutfakta ile tekrar gündeme gelen Belen tava internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarif izleyicilerden tam not alırken Belen tavanın yapılışı için gerekli malzemeler ve hazırlanışı merak edildi. İşte Gelinim Mutfakta Belen tava tarifi…

BELEN TAVA İÇİN MALZEMELER

700 gram dana kuşbaşı

3 adet soğan

2 adet domates

4 diş sarımsak

3 adet sivri biber

2 adet kırmızı kapya biber

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

½ limon kabuğu rendesi

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı su

Üzerindeki mini ekmekler için:



2 su bardağı sun

1 çay bardağı su

½ çay bardağı tuz

BELEN TAVA NASIL YAPILIR?

Öncelikle sebzeleri hazırlayın. Kabuklarını soyduğunuz domatesleri küp küp, soğanı yemeklik doğrayın. Sarımsakları doğrayın, biberleri kesin.

Toprak fırın kabına önce dana etini sonrasında doğradığınız sebzeleri ekleyin. Baharatları ve tuzu ilave edip güzelce harmanlayın. Sıcak suda salçaları eritip etlerin ve sebzelerin üstünde gezdirin. Son olarak tereyağını parçalar halinde kesip yemeğin üzerine ekleyin.

Belen tavayı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına sürün. 1 saat 20 dakika pişirmeye bırakın.

Yemeğin kurumaması için toprak kabınızın kapağını kapatın ve arada bir fırını açıp kaşıkla karıştırın.

Süre sonunda yemeği fırından çıkarın.

İlk sıcaklığı geçince servis edin.

Şimdiden afiyet olsun.

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