Türkiye Gazetesi

Kadıköy-Ataşehir seferini yapan İETT otobüsünde seyahat eden M.B, cep telefonu ile yanındaki koltukta oturan kadın yolcu E.A'nın gizlice fotoğraflarını çekti. Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine Acıbadem civarında durdurulan otobüse polis ekibi çağrıldı. Ekipler, M.B'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli, savcılık işlemleri sonrasında hakimliğe gönderildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğinde "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan ifadesi alınan şüpheli M.B, telefonunun bozuk olduğunu iddia ederek "Kendi kendine fotoğraf çekmiş" dedi. Hakkındaki suçlamaları da reddeden şahıs, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kaldı.

Marmaray’da ‘Taciz’ skandalı: Yabancı uyruklu şahıs, kadın yolcunun gizlice fotoğraflarını çekti Marmaray’da kadınların fotoğraflarını çeken yabancı uyruklu şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi. ‘Fotoğraflarımı çekmiş’ diyerek tacizciye tepki gösteren kadın yolcuya, diğer yolucuların da destek vermesiyle arbede çıktı.

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