Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl muhteşem bir organizasyonla büyük yankı uyandıran, Ratel Medya ve Luna Medya ortak organizatörlüğünde Quasar Enerji İçeceği sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Uluslararası Elmas Ödül Töreni iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasını bir araya getirerek yine muhteşem bir geceye sahne oldu. 6 Haziran Pazartesi akşamı Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlenen muhteşem gala gecesinin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Yavuz Seçkin yaptı. Burcu Esmersoy ve Yavuz Seçkin’in eğlenceli sunumlarıyla Üç Kız Kardeş dizi oyuncuları, Hakan Ural, Nur Tuğba Algül, İlker İnanoğlu, Emre Karayel, Zuhal Topal, Ebru Cündübeyoğlu, İclal Aydın, Çiğdem Günal, Onur Büyüktopçu, Murat Serezli, Ferdi Sancar, Sergen Deveci, Merve Dinçkol, Nursel Ergin ve Esin Övet gibi başarılı isimler ve sektörüne yön veren başarılı markalar ödüllerine kavuştu.

Türkiye ve uluslararası alanda başarıya ulaşmış isimlerin ödül aldığı gecede Türk pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın ve Türk müziğinin sevilen sesi Öykü Gürman konserleriyle davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Yılın en iyilerinin ödül aldığı 2. Uluslararası Elmas Ödül Töreni’nde, ödüllerini alan başarılı isimler başarılı sunucu Ezgi Aşık’a kırmızı halı röportajlarıyla yıl boyu yaptıkları çalışmaları ve kendi alanlarına katkılarını anlattı.

MUTLULAR GRUP – YILIN LİDER PİRİNÇ MARKASI

Pirinç denilince Türkiye’de akla ilk gelen yerlerden biri olan Gönen’deki fabrikada el değmeden üretimi sağlayan ve Türkiye’nin dört bir yanına gönderdiği pirinçlerle sektöre yön veren Mutlular Grup adına Gıda Grubu Genel Müdürü Samed Kocaman “Yılın Lider Pirinç Markası” ödülünü aldı.

TOPKAPI FİNAL ANADOLU LİSESİ – YILIN ÖZEL EĞİTİM KURUMU

Tarihi yarımadada “Hiçbir başarı tesadüf değildir” sloganı ile yola çıkan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, fark oluşturan eğitim kurumu Topkapı Final Anadolu Lisesi adına Okul Kurucusu Cemalettin Aydın “Yılın Özel Eğitim Kurumu” ödülünü aldı.

OSMAN OVALE GLOBAL – YILIN İHRACAT MARKASI

Dünyanın her yerinden kurduğu mal tedarik zincirleriyle birçok partner firma ile çalışan, dünyanın dört bir yanına yaptığı global dış ticaret ile ülkemize döviz kazandıran ve ülke ekonomisine katkıda bulunan Osman Ovale adına ticaret aşığı olan firma kurucusu Osman Ovale “Yılın İhracat Markası” ödülünü aldı.

QUA GRANİTE – LİDER İNOVATİF YAPI ÜRÜNLERİ MARKASI

Kurulduğu günden bu yana yenilikçi bakış açısıyla sürdürülebilir kalkınmayı, çevreyi ve doğayı koruma vizyonuyla Türkiye’nin en büyük teknik granite üreticisi olarak Qua Granite adına Ercan Şirketler Grubu Allbatross Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Önem “Lider İnovatif Yapı Ürünleri Markası” ödülünü aldı.

ASTOR A.Ş. – LİDER TRANSFORMATÖR ÜRETİM TESİSİ

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük transformatör üreticisi ve ülkemizin elektromekanik imalat sanayi lideri Astor A.Ş. adına Genel Müdür Enver Geçgel “Lider Transformatör Üretim Tesisi” ödülünü aldı.

GRAND YAZICI CLUB TURBAN THERMAL OTEL – YILIN GÜVENLİ TURİZM OTELİ

50 yıla yaklaşan yolculuğu ile ülke turizminin gelişimine önemli katkılarda bulunan; kış turizmi, yaz turizmi ve termal turizm ile adını sektörde ön sıralara yazdıran, güncel trendleri ve zevkleri bir araya getirerek birinci sınıf bir tatil keyfi yaşatmayı vadeden, bir tatilde aranan ayrıcalık, eğlence ve huzurun mimarı olan Grand Yazıcı Club Turban Thermal Otel’i adına Genel Müdür Cihan Baykara “Yılın Güvenli Turizm Oteli” ödülünü aldı.

DDTECH ŞİRKETLER GRUBU – ULUSLARARASI DİJİTAL DÖNÜŞÜM MARKASI

Dijital dönüşüm projeleri ile kağıt ve kaynak israfının önüne geçip, sürdürülebilirliğe katkı sağlayan, “Daha Dijital, Daha Doğal” vizyonuyla Türkiye’nin ilk dijital dönüşüm ajansı DDTech Şirketler Grubu adına Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Durmuş “Uluslararası Dijital Dönüşüm Markası” ödülünü aldı.

NURTEN ERKAN (NURTEKS İŞ VE İŞÇİ ELBİSELERİ) – YILIN İŞ KADINI

İşçi ve personel kıyafeti alanındaki ihtiyaçlara kaliteli çözümler getirmek amacıyla kurduğu, 15 yılı aşkın tecrübesiyle işindeki titizliği, üst düzey teknolojiden yararlanması ve geniş ürün yelpazesi ile müşterilerine en iyi hizmeti sunan Nurteks İş ve İşçi Elbiseleri Firma Sahibi Nurten Erkan “Yılın İş Kadını” ödülünü aldı.

SEVİM ALAN – LİDER İŞ KADINI

11 ayda açtığı 40 güzellik sarayı ile çok büyük bir başarıya imza atan, “Bütün kadınları saraylarda yaşatacağım” sloganıyla misafirlerini saraylarda hissettiren Sevim Alan “Lider İş Kadını” ödülünü aldı.

SARIYER LİMONATA – YILIN İÇECEK MARKASI

Ulusal ve uluslararası pazarlarda lider olan Oğuz Gıda tarafından üretilen, çocukluğunuzdaki limonata tadını veren Sarıyer Limonata adına Oğuz Gıda Ceo’su Enes Örer’i “Yılın İçecek Markası” ödülünü aldı.

QNET – YILIN E-TİCARET VE DOĞRUDAN SATIŞ MARKASI

Kurulduğu günden bu yana “dünyaya değer katmak için kendini geliştir” felsefesini benimseyen ve bunun her şeyin üzerinde tutan, Asya’nın önde gelen doğrudan satış şirketlerinden biri olarak farklı pazarlar için özgün ürünler geliştiren, ürettiği ürünler ile hem girişimciliği hem de inşaların yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olan çözümler sunan Qnet adına Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü “Yılın E-Ticaret ve Doğrudan Satış Markası” ödülünü aldı.

MİNE ÖZ/MİNE EMLAK – LİDER KADIN GAYRİMENKUL VE EMLAK DANIŞMANI

Başarısıyla ve azmiyle göz dolduran, kısa sürede emlak sektöründe başarılı projelere imza atıp vermiş olduğu güvenle ismini marka haline dönüştüren Mine Emlak Kurucusu Mine Öz “Lider Kadın Gayrimenkul ve Emlak Danışmanı” ödülünü aldı.

ENGİN EKŞİ İNŞAAT – YILIN LÜKS KONUT MARKASI

Tüm Türkiye’de inşaat sektöründe duruşuyla ve başarısıyla, bugün de Muğla ilinde ismiyle anılan, bir o kadar mütevazılığını koruyan Engin Ekşi İnşaat Kurucusu Engin Ekşi “Yılın Lüks Konut Markası” ödülünü aldı.

AKDO DONDURMA – YILIN GIDA MARKASI

Günlük tatlı üretimiyle rekorlar kıran, rahat ve samimi konsepti, muhteşem Maraş dondurması, sıcacık tatlıları ve dünya mutfağının en nadide lezzetlerinin bulunduğu geniş ürün yelpazesiyle konuklarının kalbinde büyüyen Akdo Dondurma adına Ahmet Davarcıoğlu “Yılın Gıda Markası” ödülünü aldı.

ÜÇER GLOBAL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ – ULUSLARARASI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MARKASI

Karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu ve posta yolu ile tüm gümrüklerde bilgili ve tecrübeli personelleri ile hizmet veren Üçer Global Gümrük Müşavirliği adına Gümrük Müşaviri İsmail Dursun “Uluslararası Gümrük Müşavirliği Markası” ödülünü aldı.

OYUNFOR – YERLİ E-TİCARET OYUN PLATFORMU

2010 yılından bu yana Türk ve yabancı iş ortakları ile beraber online, offline, PC, konsol oyunları, dijital hediye kartları ve mobil oyun e-pin satışı gerçekleştiren, sektörde pek çok global markanın da Türkiye’deki yetkili satıcısı olan Oyunfor adına Mehmet Dumanoğlu “Yerli E-Ticaret Oyun Platformu” ödülünü aldı.

SİSOFT – YILIN SAĞLIK BİLİŞİMLERİ YAZILIM MARKASI

Sağlık bilgi sistemleri alanında Türkiye’nin önemli kurumları arasında gösterilen ve geliştirdiği yazılım çözümleri ile uluslararası alanda Türkiye’yi başarı ile temsil eden Sisoft adına Yönetim Kurulu Üyesi Eda Siso “Yılın Sağlık Bilişimleri Yazılım Markası” ödülünü aldı.

YILMAZ MEKATRONİK – LİDER MEKATRONİK MARKASI

2016 yılında başladığı hizmetlerine hız kesmeden, her zaman çalışkanlık ilkesiyle Türkiye ve tüm dünyaya ismini duyurmaya devam eden, dünya olarak endüstri 4.0’a geçiş yaptığımız bu dönemlerde “Mükemmel işçilik, ince dokunuş” sloganıyla tekstil sektöründeki en yeni, en modern teknolojilerle üretimdeki ihtiyaçları en kısa sürede çözümleyerek makine verimliliğini arttıran Yılmaz Mekatronik adına Şirket Kurucusu İbrahim Yılmaz “Lider Mekatronik Markası” ödülünü aldı.

TUNA INVEST – ULUSLARARASI GAYRİMENKUL YATIRIM MARKASI

Satılık ya da kiralık gayrimenkul ihtiyacı olanlara zengin portföyü ile uygun seçimler sunan Tuna Invest adına Şirket Sahibi Tunahan Çakmak “Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Markası” ödülünü aldı.

ÖZGÜNER OYUNCAK – YILIN GÜVENİLİR OYUNCAK MARKASI

%100 Türk malı kullanılarak pelüş oyuncak üreten, en sevdiğiniz renk ve özelliklerle zevkinize uygun, istediğiniz boyutlarda ayıcıklar yapabilen, müşteri memnuniyeti odaklı hizmetiyle Özgüner Oyuncak adına Firma Sahibi Tacettin Özgüner “Yılın Güvenilir Oyuncak Markası” ödülünü aldı.

MEHTAP GÖZAL – YILIN GİRİŞİMCİ İŞ KADINI

Lojistik, imalat ve sağlık sektörüne yönelik yaptığı girişimlerle birçok insana istihdam sağlayan, özellikle sağlık turizminde başarılı işlere imza atan ve yakın zamanda Afrika ülkesi Gabon’da yeni bir klinik açacak olan Gözal Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Gözal “Yılın Girişimci İş Kadını” ödülünü aldı.

ÖZLEM SULTAN MY BEST – YILIN SAĞLIKLI DETOKS ÇAYI MARKASI

Tamamen bitkisel ve doğal içeriğe sahip olan, birçok bitkinin karışımıyla özel olarak formüle edilip toz haline getirilmiş, protein ve temel besin maddelerinden oluşan, kilo vermenizi ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlayan Özlem Sultan My Best adına Marka Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Atay Çağlar “Yılın Sağlıklı Detoks Çayı Markası” ödülünü aldı.

EL BAB SANAYİ BÖLGESİ – ULUSLARARASI SANAYİ YATIRIM BÖLGESİ

El Bab Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Omar Elwaki başkanlığında düzenlenip en ince ayrıntısına kadar dizayn edilen, Suriye ve Türk iş adamlarının hizmetine sunulan El Bab Sanayi Bölgesi adına El Bab Organize Sanayi Bölgesi Kurucusu ve Başkanı Omar Elwaki “Uluslararası Sanayi Yatırım Bölgesi” ödülünü aldı.

RUBENİS TEKSTİL – YILIN ORGANİK İPLİK VE TEKSTİL MARKASI

%100 organik pamuklarla son teknoloji tesislerinde ürettiği üstün kalite ürünlerle tekstil sektöründe dünyaya kendini kanıtlamış Rubenis Tekstil adına Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpek “Yılın Organik İplik ve Tekstil Markası” ödülünü aldı.

BIO WOOW ORGANICS – ULUSLARARASI ORGANİK GIDA ÜRÜNLERİ MARKASI

Tüm Dünya’nın sabırsızlıkla beklediği, insan sağlığını merkeze alarak sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için emin adımlarla ilerleyerek sertifikalı üretim yaparak sektöründe lider konuma gelen organik gıda markası Bio Woow Organics Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Tuz “Uluslararası Organik Gıda Ürünleri Markası” ödülünü aldı.

ESRA DENİZ – YILIN GENÇ KADIN GİRİŞİMCİSİ

Mersin’de tanıştığı zeytin ağaçlarıyla gönül bağını hiçbir zaman koparmayan, zeytinyağı tadım eğitimiyle birlikte işin tarım ve üretim boyutlarındaki bilgisini zenginleştiren ve yaptığı girişimle erken hasat ve soğuk sıkım üretimleriyle zeytinyağlarını sofralarınıza ulaştıran Ezra Olive Oil Kurucusu Esra Deniz “Yılın Genç Kadın Girişimcisi” ödülünü aldı.

KAYA ORGANİZASYON – YILIN ORGANİZASYON MARKASI

25 yılı aşkın tecrübesiyle düğün, doğum günü, konferans, seminer, konser ve film prodüksiyonunda İstanbul’un en üst organizasyon kuruluşu olan, hizmetlerinde ses, görüntü ve aydınlatma gibi Türkiye ve dünyadaki en gelişmiş ekipmanları kullanan Kaya Organizasyon adına Şirket Sahibi Emir Kaya “Yılın Organizasyon Markası” ödülünü aldı.

PASHA GROUP – YILIN GAYRİMENKUL ŞİRKETİ

Ülkemize Gayrimenkul, ithalat ve ihracat üzerinden yabancı sermaye akışını sağlayan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan Pasha Group adına Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Yılmaz “Yılın Gayrimenkul Şirketi” ödülünü aldı.

RASUS KİMYA VE KOZMETİK – YILIN KİMYA MARKASI

Kurulduğu günden bu yana temizlik, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üretimi yapan, 2020 itibarıyla dünya standartlarında, sağlığa zarar vermeyen, çevreye dost ve insan hayatını kolaylaştıran kişisel bakım ve temizlik ürünleri üreten, kaliteli ürünleri uygun fiyata tüketiciyle buluşturmayı hedefleyen Rasus Kimya ve Kozmetik adına Kurucu Fatih Ovale “Yılın Kimya Markası” ödülünü aldı.

BORDO PLASTİK – LİDER PLASTİK MARKASI

Otomotiv, mobilya, ayakkabı, kemer, aksesuar ve tekstil sektörüne yönelik kendinden yapışkanlı ve yapışkansız dekoratif PVC profil imalatı yapan, ürettiği ürünleri Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Asya’nın birçok ülkesine ihraç eden, 700 çeşitten fazla ürünü ile hizmet veren Bordo Plastik adına Firma Sahibi Mustafa Karadeniz “Lider Plastik Markası” ödülünü aldı.

QİMENE – SEKTÖRE YÖN VEREN KADIN GİYİM MARKASI

Pamuktan ipliğe, iplikten kumaşa, kumaştan tasarım ve modaya uygun ürüne, ürünler ile dünyanın her yerindeki seçkin mağazalara bu döngü içinde tekstile adanmış 29 yıl ile Qimene Firma Sahibi Yüksel Türk “Sektöre Yön Veren Kadın Giyim Markası” ödülünü aldı.

ABDULLAH YILDIZ – YILIN GAYRİMENKUL VE YATIRIM UZMANI

Pozitif enerjisiyle sizi hemen etkileyen, insana ve doğaya verdiği değer gibi mesleki ve bireysel hayatında daha başarılı olmak adına psikoloji ve yaşam koçluğu alanında trainer olan, ülkemizde konut, avm, otel ve HES projelerinin satışında yurt dışından Türkiye’ye çektiği yatırımcılarla bugün adından sıkça söz ettiren Abdullah Yıldız “Yılın Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı” ödülünü aldı.

MUZAFFER BULDAĞ – YILIN TASARIM SANATÇISI

Atölyesinde klasikleşmiş hazır sistemlerin yerine tasarımları ve üretimleri tamamen kendine ait olan el yapımı ürünler üreten, başarılı projeleriyle ünü hızla artan Mubu Design kurucusu Muzaffer Buldağ “Yılın Tasarım Sanatçısı” ödülünü aldı.

MODADİL – LİDER YABANCI DİL AKADEMİSİ

Mottolarında olduğu gibi gerçekten Türkiye’de ‘Dil Eğitiminde Moda’yı belirleyen Modadil adına kurucuları Suat Gürcan ve Rıdvan Gürbüz “Lider Yabancı Dil Akademisi” ödülünü aldı.

ŞİFAM TAŞ – YILIN LİDER DOĞAL TAŞ MARKASI

Özel tasarım olan ve insanların ruhuna, enerjisine uygun taşlardan yapılan, kullanan kişilerde kısa sürede enerjisini hissettiren Şifam Taş adına kurucuları Burcu İlhan ve Samet İlhan “Yılın Lider Doğal Taş Markası” ödülünü aldı.

OTORİTE MALİ MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK – YILIN SOSYAL GÜVENLİK VE DANIŞMANLIK MARKASI

15 yıllık aktif mali müşavirlik mesleğinin yanında mali danışmanlık, vergi danışmanlığı, sgk danışmanlığı, hukuki çözüm yolları, emeklilik, hibe, teşvik ve destekler gibi konular başta olmak üzere birçok alanda danışmanlık veren ve bu hizmetini ulusal ve uluslararası alana taşıyan, yurt dışı borçlanma ve emeklilik konularında da başarılı çalışmalar yapan Nihat Arpacı Otorite Mali Müşavirlik ve Danışmanlık adına “Yılın Sosyal Güvenlik ve Danışmanlık Markası” ödülünü aldı.

NİHAN GÜNEY – YILIN İLİM VE BİLİM LİDERİ

Bilimi ve ilmi sentezleyerek şifreleri çözen, dahi bir rehber, danışman, eğitmenlerin eğitmeni, üst düzey yönetici ve girişimci olan Nihan Güney “Yılın İlim ve Bilim Lideri” ödülünü aldı.

AREV OKULLARI – YILIN EĞİTİM MERKEZİ

Değişen ve gelişen dünyada geleceğimiz olan çocuklarımızı çözüm odaklı, ileri görüşlü, çağdaş, ilkeli, araştıran, öz değerlerine sahip çıkan, dinamik, yardımsever, cumhuriyet değerlerine bağlı ve daha güzel bir dünya için yeni nesil eğitimle geleceği inşa eden Arev Okulları adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Vehbi Orakçı “Yılın Eğitim Merkezi” ödülünü aldı.

HALİME KAYGUSUZ – YILIN GENÇ İŞ KADINI

Türkiye’nin gözbebeği olan Bodrum’da güzellik merkezi sahibi olan genç kadın girişimci ve Halime Kaygusuz Medica Beauty kurucusu Halime Kaygusuz “Yılın Genç Kadın Girişimcisi” ödülünü aldı.

DIGITAL EXCHANGE – YILIN DİJİTAL REKLAM AJANSI

İş ortaklığı yaptığı ajansların, şirketlerin ve markaların projelerini sürekli olarak başarının 'deneyimini' yaşatmakla birlikte; güvenilir dijital pazarlama ortağı olmayı ve büyütmeyi hedefleyen, dijital fabrika yaklaşımını benimsemiş markalara, müşterilere ve iş ortaklarına küresel anlamda 360° hizmet veren bir dijital pazarlama ve teknoloji ajansı olan Digital Exchange Co-Founder & Ceo’su Emrah Pamuk “Yılın Dijital Reklam Ajansı” ödülünü aldı.

Hakan Başak (Ratel Medya Kurucu Ortak), Veysel Uluyer (Luna Medya Ajans Başkanı), Soner Zorluoğlu (Ratel Medya Kurucu Ortak)

DİĞER KATEGORİLER

ÜÇ KIZ KARDEŞ – YILIN DİZİSİ

ONUR BÜYÜKTOPÇU – TV PROGRAM SUNUCUSU ÖDÜLÜ

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ – YILIN YEMEK VE YARIŞMA PROGRAMI

İCLAL AYDIN – YILIN KİTAP YAZARI

NELER OLUYOR HAYATTA – YILIN AKTÜEL HABER PROGRAMI

TÜRKER İNANOĞLU – DİZİ YAPIMCISI ÖDÜLÜ

GELİNİM MUTFAKTA – YILIN YARIŞMA PROGRAMI

D MAGAZİN – YILIN MAGAZİN PROGRAMI

ÇİĞDEM GÜNAL – EN BAŞARILI KADIN HABER SPİKERİ

ERKEK AKLI OKSİMORON – YILIN TEK KİŞİLİK TİYATRO OYUNU

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU – YILIN KADIN TİYATRO OYUNCUSU

TEKNO HAYAT – YILIN TEKNOLOJİ PROGRAMI

SERGEN DEVECİ – YILIN DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİSİ

ESİN ÖVET – YILIN MAGAZİN KÖŞE YAZARI

TAHİR SARIKAYA İLE UYAN TÜRKİYEM – YILIN HAFTA SONU HABER PROGRAMI

HÜLYA SEPKEN – YILIN TV PROGRAM YAPIMCISI

112 ACİL ÇAĞRI – YILIN REALITY PROGRAMI

MERVE DİNÇKOL – YILIN KADIN HABER SPİKERİ

SARIYER LİMONATA REKLAM FİLMİ – YILIN REKLAM FİLMİ

ÖZGÜR KANİ İLE TÜRKİYE’DE RAMAZAN – YILIN EN İYİ ÖZEL YAYINI