Türkiye Gazetesi

Çin, dev teleskobu Sky Eye’ın, uzayda dünya dışında hayat olduğuna dair işaretler aldığını bildirdi. Devlet destekli Bilim ve Teknoloji Gazetesi, dünyanın en büyük radyo teleskobu Sky Eye’ın dar bantlı elektromanyetik sinyaller algıladığını, bu sinyallerin daha önce keşfedilenlerden farklı olduğunu bildirdi. Pekin Normal Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomik Gözlemevi ve California Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan araştırma ekibinin baş bilimcisi Zhang Tonjie, başka radyo sinyallerinin de karışmış olabileceğini belirterek konu hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ifade etti. Uzayda başka medeniyetler de olabileceğine dair haber kısa sürede yayıldı ve sosyal ağ Weibo'da trend olmaya başladı. Gazete ise yayımlanmasından kısa süre sonra haberi sildi ve yayından kaldırdı. Haberin niçin kaldırıldığı belli değil. Gazete, konu hakkındaki soruları cevaplandırmadı.

Enerji silahları, uydu bozucular ve mega lazerler... Rus 'uzay savaşı' şiddetleniyor Rusya, ABD, Çin ve son yıllarda Avrupa Birliği ülkeleri ile Hindistan arasında devam eden uzay rekabeti hızını kesmiyor. Üstelik Rusya, elektronik harp malzemeleri, uydular ve lazerler dahil olmak üzere uzaydan saldırılar başlatmasına izin verecek askeri teknolojilere sahip bir ülke. İşte Rusya'nın bazı uzay planları...

Avrupa Uzay Ajansı, tam 2 milyar veriyi açıklarken beklenmedik yıldız depremleri tespit edildi ​Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Samanyolu Galaksisi'nin doğru ve eksiksiz haritasını oluşturmak için Gaia uzay görevinde topladığı yaklaşık 2 milyar yıldıza ilişkin verileri yayınladı. Bu verilerin, bilim insanlarının yıldızların doğum ve ölümlerinden yola çıkarak, Samanyolu Galaksisi'nin yıllar içinde nasıl değiştiğini anlamalarına yardımcı olması bekleniyor.