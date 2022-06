Türkiye Gazetesi

Yazının icadıyla kil tabletlere yazılanlar, zamanla papirüslere, ardından yeni bir tür olarak kağıda geçti. Dijital çağın başlamasıyla kitaplar elektronik ortamda bizlerle buluşuyor. Bu; kitap okumanın kaybı değil, yeni bir okuma alışkanlığı formunun ilk adımlarıdır.

TEMEL AMAÇ ÇOCUKLARA OKUMAYI SEVDİRMEK

Her çağ kendi ihtiyaç ve ihtiyacına çözümler sunan alternatifleri doğurur. Biz de çocuk edebiyatı kapsamında kitaplar yazan yazarlar olarak düşen çağa ayak uydurmak zorundayız. Temel amacımız, hangi formda olursa olsun çocuklara ihtiyacı olan, onları eğlendiren, geliştiren kitaplar sunabilmek ve onları okumayı sevdirmektir.

Çocuklarımız için yazdığımız her kitapta; dijital çağın getirdikleriyle, kültürel mirasın optimizasyonu arasında bağ kuruyoruz. Örneğin; kaleme aldığım “Keloğlan ve Selim Kuantum Evreni”nde adlı seri, kuantum boyutunda küçülmüş olan iki arkadaşın dijital evrende yaşadıklarını anlatıyor. Bir yandan dijital oluşumlar ve fizik kuralları en ince ayrıntısına kadar irdelenirken, diğer yandan dostluk, erdem, özgüven ve saygı konularına değinerek, yeni yetişen dimağlardaki ahlaki mekanizmaların en iyi ve verimli bir şekilde güçlenmesini amaçlıyorum. Tüm bunları okuyan çocuklar zorlanmadan, sıkılmadan büyük bir merak ve hevesle kendilerini kitabın içinde buluyorlar.

ÇOCUKLAR EMİN ELLERDE OLMALI

Hayal dünyası çok geniş olan çocuklarımız, içinde bulunduğumuz çağda göz önüne alındığında sağlam ve emin ellerde olmalıdır. Biz yazarlara düşen en büyük sorumluluk, tam da burada devreye giriyor. İster basılı ister dijital hangi formda olursa olsun, yaptığımız her işin, yazdığımız her cümlenin sağlam ve güvenilir olması gerekiyor. Çocukların sosyal hayat ve eğitim alanlarında onlara yol gösteren, bilgi aşkı veren ve var olan değişimlere ayak uydurmasını kolaylaştıran adımlar atmalıyız. Her çocukla birlikte yeniden doğup, yeniden büyüyüp, yeniden öğrenmeliyiz. Ben de çocuklar için en doğrusunu yapabilmek adına kendimi hâlâ geliştiriyor ve dijital çağ çocuklarının faydalanabileceği noktalarda yazarlık kariyerimde sınırlarımı zorluyorum. İnsanın sınırlarını, yarının büyükleri için zorlaması kadar onur verici bir şey olamaz diye düşünüyorum.

ÇOCUKLARINIZI SINIRLAMAYIN

Burada ailelere de büyük görevler düşüyor. Çocuklar kitapları nereden okumak istiyorlarsa oradan okumalılar. Kimi çocuk kağıdın kokusunu almak, dokunmak isterken bir diğeri elektronik ortamda okumak ister. Çocuklarınızı sınırlamayın. Nereden okumak istiyorlarsa, oradan okusunlar. İster kitap, ister bilgisayar, ister telefon, ister elektronik tablet fark etmez. Yeter ki okusunlar ve kitapların ışığından faydalansınlar. Çünkü kitaplar; çocukları hayata karşı eğitir, strateji kurmayı öğretir, hayal gücünü geliştirir, eğlendirir, keyif verir, iyiyi kötüyü gösterir, ilham olur.

