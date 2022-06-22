Türkiye Gazetesi

Florida'da iniş takımları bozulan yolcu uçağı yandı, korkunç olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Dominik Cumhuriyeti’nden gelen Red Air uçağı Miami havalimanına inişe geçtiği sırada iniş takımları arızalandı.

İÇİNDE 126 KİŞİ BULUNUYORDU

İçinde 126 kişi bulunan McDonnell Douglas MD-80 tipi uçağı pistte alev alırken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Kazada yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

FAA, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Rusya, Ukrayna’nın kayıplarını açıkladı: 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı araç Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna işgaline katılan Rus birliklerinin faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Ukrayna ordusuna ait 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı aracı imha ettiklerini açıkladı.