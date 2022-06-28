İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zİrvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katılımıyla dörtlü zirve başladı.
"ERDOĞAN İLE İLERLEME KAYDETMEYİ UMUYORUZ"
Kritik görüşme başlamadan önce açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugünkü görüşmede ilerleme kaydetmeyi umuyoruz” derken, “Ukrayna tahılı krizi konusundaki çabalarından ötürü Türkiye'ye müteşekkirim” ifadelerini kullandı.
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