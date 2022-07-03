Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Muğla'nın Bodrum ilçesinde kötü kokuların yayılması üzerine kum dolu çuvalda bulunan cesedin kimliği tespit edildi. 50 yaşındaki Ümit Erol'a ait olan cesedin yok edilebilmek için önce ateşle yakıldığı daha sonra ise asitle eritilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

ABİSİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Başlatılan soruşturma kapsamında kayıp Çiftlik Mahallesi’nde emlak işleri yapan Ümit Erol adlı vatandaş hakkında ağabeyinin kayıp başvurusu yaparak kardeşini 20 Haziran’da ortadan kaybolduğunu bildirdiği öğrenildi. Soruşturmayı jandarma devraldı, özel ekip kuruldu. Erol’un çevresindeki kişilerin ifadeleri alınarak soruşturma derinleştirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Çalışmalar kapsamında olayın baş şüphelisi araç kiralama firması işletmecisi H.T.A., annesi F.N.A., anestezi teknikeri B.A. ile G.İ., E.D. ve A.T. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden A.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUP VURMUŞLAR

İlk belirlemelere göre Ümit Erol ile zanlılar arasında alacak verecek mevzusu yüzünden anlaşmazlıklar olduğu öğrenildi. İlk tespitlere göre Ümit Erol'un anestezi uzmanı yardımıyla önce uyuşturulduğu daha sonra tabanca ile vurularak öldürüldüğü sanılıyor.

CESEDİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Erol hayatını kaybettikten sonra cesedinden kurtulabilmek için yakılmaya çalışıldığı ve kısmen yakıldığı, ardından asitle eritilmeye çalışıldığı ifade edildi. Ceset, daha sonra olayın gerçekleştirildiği Çiftlik mahallesinden 30 kilometre uzağa, Ortakent Üniversite Caddesi’ne gömüldü.

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