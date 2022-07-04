Türkiye Gazetesi

Rinoplasti yani burun estetiği bugüne özel estetik işlemi değildir. Bu tedavi seçeneği diğer ülkelerden olduğu gibi ülkemizde de geçmişten günümüze dek yoğun olarak uygulanır. Bu nedenle karın germe hergün güncel olarak takip edilir. Bu ameliyat türünden faydalanmak elbette ki son derece mantıklıdır. Burun ucu düşüklüğü ve büyük burun yapısı gibi birçok burun sorunları bireyler iş ve sosyal hayatı da olumsuz etkiliyor.

Burun Estetiği (Rinoplasti) Nedir?

Burun estetikleri sadece burundaki şekil bozukluklarının tedavi edildiği ameliyatlardır. Ameliyathane ortamından uygulanan burun estetiği bu nedenle beklentilerinizi kusursuz bir şekilde karşılar. Fakat ilk olarak karın germe takip etmelisiniz.

Burun Estetiği Kimlere Uygulanır?

Burun şeklinden memnun olmayanlara ve sağlıklı nefes alışverişi yapamayanlara doğrudan burun estetikleri uygulanabilir.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun estetikleri profesyonel doktor tarafından yapılır. Bu nedenle burun estetiği kusurlu olması mümkün değildir. Yalnızca karın germe klinik merkezleri arasında farklılık gösterir. Burun estetiklerinde her iki burun kanadı altından kesiler açılır. Bu aşamadan sonrasında burun içerisine girilerek burun kemeri veya kemiğinde törpüleme yapılır. Böylece burun daha ince ve hoş bir görünüme kavuşturulur.

Burun Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Burun estetikleri sonrasında da dikkat edilmesi gerekenler çoktur. Çünkü burun estetikleri en önemli ameliyat listesinde yer alır. Bu ameliyattan sonrasında da mutlaka burun darbelerden korunmalıdır. Bununla birlikte ameliyattan sonraki süreçte burun tamponu mutlaka ilgili doktor tarafından alınmalıdır.

Bu tıbbi ürünün doğrudan hasta tarafından çıkartılması burun kanamalarına neden olabilir. Burun estetikleri ameliyatı sonrasında yüz ve göğüsüstü yatış pozisyonundan uzak durulmalıdır. Böylece burun sağlığı güvence altına alınır.

Bunun haricinde burun estetikleri ameliyatları sonrasında ilgili doktor tarafından verilen tüm ilaçların günlük düzenli olarak kullanılması gerekir. Burun estetikleri cerrahi girişimi sonrasında burun üzerinde ve kenarında ödemler ve morluklar hasıl olması normaldir.

Hastanın bu durum karşısında endişeye kapılmasına gerek yoktur. İlgili doktor tarafından verilen söz konusu ilaçlar kullanılarak bu hafif düzeyli yan etkiler etkisini birkaç gün içerisinde kaybedecektir.

Burun Estetiği Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Burun estetikleri özellikle burun görüntüsünden memnun kalmayan kadın ve erkeklere uygulanır. Bu nedenle burun estetiği bugün erkekler tarafından da tercih edilir. Orta ve ileri yaş grubundaki erkekler de daha güzel bir buruna sahip olmak açısından burun estetiklerine başvuruyor. Bu nedenle rinoplasti inceleyen bireyler akabinde doktora başvuruyor.

Burun Estetiğinde Burun İçi Tampon Konulur Mu?

Evet burun estetiklerinde burun içi tampon konulur.

Hastası Ne Zaman Taburcu Olur?

Ameliyattan 24 saat sonrasında hasta taburcu edilebilir.

Estetik Sonrası Hastasında Çok Ağrı Olur Mu? Morluk Yada Şişlik Olur Mu?

Estetik sonrası hastasında çok ağrı meydana gelmez. Morluk yada şişlik düşük oranda meydana gelir.

Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılmalıdır?

Özellikle burun estetiği aşırı kavisli burunda ve nefes alışveriş engelleyen burun içinde et olması durumunda mutlaka yaptırılmalıdır. Bunun haricinde estetik amaçlı burun estetikleri uygulanabilir. Bu kapsamda burun estetiği fiyatları bakılmasında fayda vardır.

Burun Estetiği Yaş Sınırı Var Mıdır?

Hayır, burun estetiklerinde yaş sınırı yoktur.

Burun Estetiği Fiyatları

Evinizin konforunda güncel burun estetikleri fiyatlarını doktor klinik sitesinden inceleyebilirsiniz.

Karın Germe Ameliyatı

Karın gerdirme ameliyatları bugün hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılır.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Karın bölgesi tıbbi bir cihaz üzerinden derisi gerdirilerek bu ameliyat uygulanır. Böylece karın bölgesindeki deri sarkması yok edilir.

Karın Germe Ameliyatı Öncesi Neler Yapılmalı?

Karın gerdirme ameliyatı öncesinde mutlaka kullanılan ilaçlar doktora bildirilmelidir.

Karın Germe Ameliyatı İyileşme Süreci

Karın bölgesi için karın germe ameliyatlarında iyileşme süreci ortalama olarak 3 ila 10 gün aralığındadır.

Karın Germe Ameliyatı Ağrılı Mıdır?

Hayır bu ameliyat türünde herhangi ağrılar hissedilmez.

Karın Germe Ameliyatından Sonra İz Kalır Mı?

Hayır, karın gerdirme ameliyatlarından sonrasında derinizde herhangi izler kalmaz.

Doğum Sonrası Çatlaklar Karın Germe İle Geçer Mi?

Evet, doğum sonrasında oluşan hafif düzeyli deri çatlakları da karın gerdirme ameliyatı ile yok edilebilir.

Karın Fıtığı Karın Germe İle Giderilir Mi?

Hayır, karın fıtığı farklı bir sağlık sorunudur. Bu hastalığın karın fıtığı ameliyatı üzerinden tedavi edilmesi gerekir.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları

Karın gerdirme ameliyatları fiyatları bugün daha düşüktür. Böylece ekonomik yönden avantajlı olabilirsiniz.

https://nisantasihastanesi.com.tr/burun-estetigi/