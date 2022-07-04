Türkiye Gazetesi

Ağrısız ve pratik yöntem olarak da karşımıza çıkan lazer epilasyon Hemen herkesin bakımı ile ilgili başvurduğu temel bir yöntemdir.

Lazer epilasyon sayesinde kişiler vücut temizliğini korumakla beraber o temizliğin kalıcılığını da sağlamaktadır. Bu kalıcılık sayesinde vücut yapısında mevcut olan kılların yaklaşık olarak %90'ı yok edilmektedir. Lazer epilasyon fiyatları ise bireylerin en çok merak ettiği hususlardan bir tanesidir.

Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer epilasyon sayesinde vücuttaki istenmeyen kılların kökleri lazer ışınlarına maruz bıraktırılarak bu kılların yok edilmesi işlemidir. Işınların uyarılması ile elde edilen ışık demeti olan lazer ile tıbbi ve estetik pek çok alanda hizmet verilmektedir.

Kozmetik ve psikososyal bir sorun olan tüylenmenin giderilmesi için de kullanılan lazer epilasyon yaklaşık olarak 20-25 senedir uygulanan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Lazer epilasyon fiyatları ise yapılan işlemin yerine göre değişiklik gösterir.

Farklı lazer yöntemleri uygulanıyor olsa da buz lazan ile %80'lik bu oran %90-95 civarında çıkartılmaktadır. Geriye kalan yok edilememiş olan kıllar ise sadece yılda bir kez lazer seansı yaptırılarak sorun olmakta çıkmaktadır.

Lazer Epilasyon Kimlere Uygulanır?

Lazer epilasyon kadınlara ve erkeklere uygulanabilen bir yöntemdir. 12 yaşından büyük kıl ve cilt yapısı müsait olan herkese uygulanabilen Bu yöntem esnasında büyü yöntemi fda onayı almış cihazlarla yapılması oldukça önemlidir. Lazer epilasyondan sonuç alma ve kaç seansta ciddi değişime uğrayacağı kişiden kişiye ve kişinin kıl yapısına göre değişiklik göstermektedir.

Lazer Epilasyon Kullanım Alanları

Erkek lazer epilasyon işleminin kullanım alanları koltuk altı genital bölge bacak göğüs ve sakal üstü şeklinde olmaktadır. Ciltte ve vücutta pek çok bölgede lazer epilasyonu gerçekleştirilebilmektedir. En sık kadınların başvurmuş olduğu bu yönteme erkeklerde son dönemlerde oldukça fazla rağbet göstermektedir.

Lazer Epilasyon Çeşitleri Nelerdir?

Erkek lazer epilasyon çeşitleri 5 farklı yöntem çeşitliliği ile karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi foto epilasyon, long pulse nasılsın yağ, Rubby lazer, diode lazerler, aleksandrite lazer olmaktadır. Hep bir yöntem kişi ve kişinin cilt yapısı kıl yapısı gibi çeşitliliklere göre tercih edilmektedir.

Erkek Lazer Epilasyon Hizmetleri

Erkekler genellikle yüz bölgelerine lazer epilasyon hizmetini tercih ediyor olsa da son dönemlerde koltuk altı göğüs ve hatta bacak bölgesine dahil yaptırmakta olan erkekler mevcuttur. Erkek lazer epilasyon hizmetleri erkeklerin tercihine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Erkekler İçin Hangi Lazer Epilasyon Türleri Yapılır?

Erkekler için kullanılan epilasyonlarda alexandrite candela epilasyon cihazı tercih edilmesi çok daha etkilidir. Her cilt ve kıl yapısına uygun olan bu cihaz ile ten rengi ve kır yapısına uygun tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir. Sırt omuz bacak genital böyle kalça yüz kol altı gibi pek çok vücut bölümünde erkekler için de uygulanan epilasyon yöntemleri mevcuttur.

Lazer Epilasyon Fiyatları

Lazer epilasyon fiyatları genel paket halinde uygulandığı zaman uygun olmaktadır. Aksi takdirde bölge bölge bu hizmetin alınması kişilere daha pahalı gelebilmektedir. Bunun önüne geçebilmek adına kurumların yapmış olduğu kampanya dönemleri ile değerlendirmekte ve paket halinde alım yapmakta fayda vardır. Lazer epilasyon fiyatları seanslara göre değişiklik göstereceği için bu seanslar da kişilere ve kişilerin kıl yapısına göre farklılık gösterebilmektedir.

Kesin fiyat bilgisi için işlemi gerçekleştirecek olduğunuz kurumla iletişime geçmenizde fayda vardır. Bu fiyatlar kurumların kendi politikalarıyla belirlemiş olduğu fiyatlar olmakla beraber genellikle herkesin erişim sağlayabileceği potansiyeldedir.

Kaynak: https://www.bbmestetik.com/alexandrite-lazer-epilasyon/