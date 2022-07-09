Türkiye Gazetesi

İslampaşa Mahallesi'nde sahiplerinin elinden kurtulan boğa bir anda kaçmaya başladı. İslampaşa Mahallesi, Portakallık Mahallesi, Bağdatlı Mahallesi ve Gülbahar Mahallesi boyunca sahiplerinden kaçan boğa Menderes Bulvarı’na inerek sürücülere de zor anlar yaşattı. Rize Belediyesi Kurban Timi tarafından Gülbahar Mahallesi'nde sakinleştirici iğneyle müdahale edilen boğa 1 saatlik uğraşın sonunda sakinleştirildi. Daha sonra kamyona yüklen boğa kesileceği alana taşındı.

İstanbul'da Kurban Bayramı sakinliği: Yollar boş kaldı İstanbul'da vatandaşların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile otoyollar boş kaldı. Boş yollar havadan dronla görüntülendi.

Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar soluğu acilde aldı Kurban Bayramı’nda kendi imkanlarıyla kurbanlarını kesmeye çalışanlar yine soluğu hastanede aldı. Kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı (9 Temmuz 2022 hava durumu) Kurban Bayramı'nın ilk günü hava nasıl olacak sorusunun cevabını veren Meteoroloji, birçok kentte sağanak beklendiğini açıkladı ve 10 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli sağanak özellikle bayramın ilk iki günü etkili olurken, ilerleyen günlerde etkisini yitirecek ve sadece Karadeniz bölgesinde görülecek.