Türkiye Gazetesi

ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki (MIT) mühendisler, anne adaylarının işlerini çok kolaylaştıracak bir cihaz geliştiriyor. Karna yapıştırılan pul büyüklüğündeki ultrasonik etiket, bebeğin gelişimine dair 48 saate kadar canlı görüntü sunuyor.

2 santime 2 santim boyutlarında, 3 milimetre kalınlığındaki etiket şimdilik kablolar aracılığıyla büyük bir bilgisayara bağlı ancak uzmanlar onu kablosuz hale getirmek için teknoloji geliştiriyor.

Nihai hedef ise hantal donanıma gerek olmadan, görüntülerin doğrudan akıllı telefonlara gönderilmesi. Mühendisler şimdi, sonuçları analiz edebilen ve bir akıllı telefon uygulamasına gönderebilen yapay zeka üzerinde çalışıyor.

Etiketin aynı zamanda kanser hastalarının vücutlarındaki tümörlerin ve hastalığın ne hızda yayıldığının tespiti için de kullanılabileceği ifade ediliyor. MIT'de teknolojinin tasarlanmasına yardımcı olan makine mühendisi Profesör Xuanhe Zhao, “Vücuda takılabilir görüntülemede yeni bir çağ açtığımıza inanıyoruz. Birkaç etiketle iç organlarınızı görebilirsiniz” dedi.

Mevcut ultrason cihazları halen hastanelerde teknisyenler tarafından anne karnındaki bebeği görüntülemek için kullanılıyor. Bunların kullanımı çok pahalı ekipman ve eğitim gerektiriyor. Yeni teknoloji hastaların işini kolaylaştırmasının yanı sıra hastanelerin yükünü de hafifletecek.

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