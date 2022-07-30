Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Seminerlere, 49 ülkeden 127 Türkçe öğretmeni ve vakfın okullarında istihdam edilen 34 yerel öğretmen de katıldı. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, birçok ülkede eğitim faaliyetleri yürüten vakfın en önemli işlevlerinden birinin Türkçe öğretmek olduğunu söyledi. Şibirgan Fazilet Vahab Afgan Türk Kız Lisesi öğretmeni Feride Bayat "Özellikle Afgan kız öğrencileri, Türkçe öğrenimi konusunda çok istekli ve yetenekli" dedi. Kuzey Makedonya Kalkandelen Uluslararası Maarif Okulları öğretmeni Merita Mustafa "Türkçe gönül ve sevgi dilidir. Atalarımızın yaptığı gibi biz de farklı ülkelerde bu sevgi diliyle gönülleri fethetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı Türkiye'nin geleceğine yatırımda bulunuyor Açıklanan son kararla 2022’de Maarif Vakfına 1,8 milyar TL kaynak çıkarıldı. Diğer ülkelerin 1800’lerden beri oluşturdukları dünya eğitim liginde Maarif Vakfının kısa sürede geldiği noktayı irdeledik.