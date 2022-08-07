Türkiye Gazetesi

Çin'in güneyinde yer alan turistik bölge Hainan Adası'ndaki Sanya kentinde koronavirüs vaka sayısında büyük artış gözlemlendi. Artış sonrası kent, sıcak bölge ilan edildi ve salgının yayılımını engellemek için sokağa çıkma yasağı dahil kısıtlamaların yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bu kararla birlikte 80 bin turist kentte mahsur kaldı. Turistler, en az 1 hafta boyunca otelde kalarak her gün nükleik asit testi verecek.

KONAKLAMA ÜCRETİ YÜZDE 50 DÜŞÜRÜLDÜ

Yılın en yoğun sezonunu yaşayan Sanya’da otellerde mahsur kalanlar için konaklama ücretinin yüzde 50 oranında düşürülmesi kararı alındı. Hainan Adası’ndaki diğer kentlerde de salgın tedbirleri artırıldı.

TURİSTLER OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Dün sabah, Sanya Phoenix Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak 164 uçuş iptal edilmesinin ardından binlerce turist havaalanında mahsur kaldı. Yolculardan yaklaşık 3 bini bu sabah itibarıyla belirlenen 11 otele yerleştirildi.

TOPLU TAŞIMA TAMAMEN DURDURULDU

Kentteki tüm uçak ve tren seferleri iptal edilirken, toplu taşıma hizmetleri de tamamen durduruldu. Demir yoluyla kentten çıkışın önlenmesi için tren bileti satışları da iptal edildi.

Kentte son 6 günde 800’ün üzerinde Covid-19 vakası tespit edildiğini belirten yetkililer, son dalgada Omicron’un alt mutasyonu BA5.1.3’e rastlandığını açıkladı.

Çin'de doğum oranları düştü: Nüfus azalıyor Çin’de 2021 doğum oranlarına dair verileri paylaşılan 29 kent ve bölgenin çoğunda, doğum oranlarının son on yılların en düşük seviyesinde olduğu görüldü.