Türkiye Gazetesi

Aynı Nishman gibi bir Asil Group markası olan Nishlady’nin de kadınlara özel kozmetik ürünlerle faaliyet göstereceği duyurulmuştu. Hızlı bir şekilde Türkiye’deki kozmetik sektörüne giriş yapması beklenen Nishlady’nin ilk ürünü de belli oldu. Marka, ilk olarak vücut spreyi ile kadınlara hitap edecek.

Kadınlara Özel Vücut Spreyi

Asil Group markası Nishlady’nin, kadınların kozmetik ürünlere yönelik ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla hizmet vereceği duyurulmuştu. Çalışmaların hızlandırılmasının ardından Nishlady’nin ilk etapta kadınlara ulaşacağı ürün olan vücut spreyi çıktı. Bu noktada erkekler için olan markanın elde ettiği başarı, Nishlady’e yönelik beklentileri de yükseltiyor. Beklentileri eksiksiz şekilde karşılamayı amaçlayan Nishlady, her tene uygun etkileyici bir vücut spreyi ile kadınların taleplerine karşılık verecek. Cilt sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmayan Nishlady vücut spreyleri; teninize hafif bir dokunuşla, etkileyici bir iz bırakmayı vadediyor.

Büyümeye Devam Edecek

Asil Group, geçmiş tecrübesini gelecek vizyonuyla birleştirerek, ihtiyaca yönelik ürünler üretmeyi başaran Nishman’la aldığı övgüleri, Nishlady markasıyla da almayı amaçlıyor. Eşsiz kokular sunan vücut spreyi ile kullanıcılarının karşısına çıkan Nishlady’nin ürün skalası da önümüzdeki günlerde giderek zenginleşecek. Markanın kısa süre içerisinde Nishman gibi çeşitli ürün gruplarıyla, kullanıcılarına ulaşması bekleniyor. Hitap ettiği kitlenin de nabzını ölçmeyi hedefleyen Nishlady, bu konuda aldığı geri dönüşlere göre de yol haritasına şekil verebilir. Böylelikle Nishman’ın ihtiyaçlara yönelik oluşan ürün çeşitliliği yaklaşımı, benzer bir şekilde Nishlady için de hayata geçirebilir ve Nishlady’nin kadınlara daha kısa yoldan ulaşması amaçlanabilir.