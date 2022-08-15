Türkiye Gazetesi

Fatih Belediyesi’nin Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediği turnuvada 21 ülke ve 49 ilden, 46'sı unvanlı olmak üzere, toplamda 750 sporcu, 8 – 14 Ağustos tarihleri arasında kıyasıya yarıştı. Turnuvanın gerçekleştiği Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, sporcular ve aileleri katıldı.

TURAN: İLK KEZ KATILANLAR İYİ BİR DENEYİM YAŞADI

Ödül töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, rekor sayıda katılımcıyı Fatih’te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, “17 kategoride düzenlenen müsabakalar sonucunda, dereceye girmeye hak kazanan tüm satranç oyuncularımızı kutluyorum. Özellikle ilk kez katılan genç oyuncularımız için bu turnuvanın kendilerine iyi bir deneyim yaşattığını düşünüyorum. İnşallah seneye daha büyük bir mekânda ve daha çok katılımcımızla turnuvamızı yeniden Fatih’te gerçekleştiririz” dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise federasyon olarak uluslararası açık turnuvaların devamını çok önemsediklerini aktararak, “Sayın Belediye Başkanımızdan gelecek yıl da turnuva sözünü almak benim için en kıymetli ödül oldu. Bu turnuvanın daha gelişerek devam etmesini umuyorum” dedi.

13 KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Törende, 40 yıla yakın süredir IA unvanını taşıyan ve Satranç Olimpiyatı gibi birçok uluslararası turnuvada görev yapan İsmet Arvit Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Hakem Kurulu tarafından "2022 Hakem Ödülü" ile ödüllendirildi. Turnuvada başarılı olan 7, 8, 10 ve 14 yaş kategorisi ile 12 ve 18 yaş altı, görme engelli, emektar, en başarılı kadın sporcu, yerel sporcu, reytingsiz, 2000-2200 reytingli ve en başarılı Türk sporcu kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya, kupa ve toplamda 100 bin lira para ödülü takdim edildi.