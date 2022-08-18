Türkiye Gazetesi

Ümraniye'de motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Polis ekipleri, gece Esenşehir Mahallesi Merve Sokak'ta Mert Cem A. (25) ile Atacan E'ye (21), motosikletle seyir halindeyken kendilerini takip eden 34 KY 3866 plakalı araçtan silahla ateş açılmasına ilişkin çalışma başlattı.

BİRİ HASTANEDE ÖLDÜ, DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

Yapılan çalışmada, saldırganların olay yerinden kaçtığı, yaralanan iki kişinin de ambulansla hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı. Yaralılardan Mert Cem A'nın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, ağır yaralanan Atacan E'nin ise Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Saldırıya uğrayan kişilerin daha önce uyuşturucu ticareti yapmaktan suç kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri arama çalışması sürüyor.

İstanbul'da İYİ Partililere saldırı: 2 yaralı İYİ Parti İstanbul Esenyurt Bölge Teşkilat Başkanı Uğur Ayrım ve Kıraç Osmangazi Mahalle Başkanı Oktay Erol, saldırıya uğradı. Yaralanan ikili hastaneye kaldırıldı.