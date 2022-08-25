Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmam Hatip Lisesilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı Gülşen hakkında soruşturma başlatmıştı. Sözleri tepki çeken şarkıcı için gözaltı kararı verildi.

Savcılık, söylediği skandal sözler nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Başsavcılık, Gülşen'in sahnede söylediği sözler nedeniyle TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmasına karar vermişti. Başsavcılık tarafından şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı da verilmişti.

GÜLŞEN'E GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Öte yandan Gülşen için gözaltı kararı verildi. Gülşen'in yaptığı konuşmanın tespit edilip tutanağa döküleceği öğrenildi. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına götürülecek.

MEB'DEN SUÇ DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı da şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır."

Twitter’da İmam Hatiplilere yönelik sözlerine tepki yağıyor: Gülşen tutuklansın! Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip ve İmam Hatip’te okuyanlara yönelik çirkin sözleri ortaya çıktı. Şarkıcı, bir kişiyi eleştirirken “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadelerini kullandı. Bu sözlere tepki yağarken Twitter’da #GülşenTutuklansın etiketi ilk sıraya oturdu. Gülşen hakkında sosyal medyada “Kirli zihniyetini İmam Hatiplilerin üzerine kusmana müsaade etmeyeceğiz” , “Böylesine halkı kin ve nefrete sürükleyenden sanatçı olamaz, insanları aşağılayan birini sanatçı olarak istemiyoruz” tarzında yorumlar yapıldı.

İmam Hatip sözleri tepki çeken Gülşen’e Seren Serengil’den sert çıkış: “Gidip din ve ahlak dersi alsın” Bir konser esnasında sarf ettiği “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Gülşen’e Seren Serengil tepki gösterdi. Serengil, sosyal medya hesabından “Gülşen, derhal özür dilemelidir. Ve bence öğrenmenin yaşı yok, din ve ahlak dersi alabilir” dedi.

Şarkıcı Gülşen'den İmam Hatiplilere çirkin sözler! Kıyafetleri ile gündem olmaya çalışan Gülşen, konserde İmam Hatiplileri hedef aldı. Gülşen, İmam Hatip'de okuyan öğrencileri "sapık" diye yaftaladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise olaya ilişkin soruşturma başlattı.