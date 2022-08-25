Türkiye Gazetesi

“Pandemi Sürecinde Borsa Çok Fazla İlgi Görmüştü”

Pandemi sürecinde finansal yatırım araçlarının hiç olmadığı kadar ilgi gördüğüne vurgu yapan Şükrü Anıl Kömeağaç; “Pandemi sürecinde borsa çok fazla ilgi görmüştü. Bu ilgi, hemen hiç kimse tarafından tahmin edilemez boyuttaydı. Öyle ki pandemi sürecinin başında borsanın çökeceğine ve borsa yatırımcılarının önemli düzeyde zarar göreceğine ilişkin birçok yorum paylaşılmıştı. Beklenen olmadı ve borsa normalde olduğundan daha güçlü bir yatırım aracı olarak varlığını sürdürdü. Pandemiden sonra borsaya gösterilen ilgi azalmış gibi görünüyor. Bu durumun da oldukça temel bir sebebi var.” İfadelerini kullandı.

“Hızlı Düşüşün Sebebi FED’in Aldığı Radikal Kararlar Oldu”

Borsadaki hızlı düşüşün sebebinin FED’in aldığı kadarlar olduğunu belirten Şükrü Anıl Kömeağaç; “FED, yine beklentilerin çok uzağında bir politika sergiliyor. Arka arkaya gelen faiz artırma kararları yatırımcılar tarafından bu sertlikte beklenmiyordu. Buna karşın tabi ki yatırımcılar önlemlerini almıştı. Pandemi sonrasında borsadaki hızlı düşüşün sebebi FED’in aldığı bu radikal kararlar oldu. ABD Merkez Bankası, kendisinden beklenmedik ölçüde şahin bir tutum sergiliyor. Bu durumu da anlayabiliyoruz. Fakat sertliğin dozajı konusunda şaşırttığını söyleyebilirim. FED, tabi ki ABD’deki enflasyonu dengelemek için bu tarz kararlar alıyor.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Sektörde Dikkat Çeken Bir Büyüme Bekliyoruz”

Finans sektörünün geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şükrü Anıl Kömeağaç; “Sektörde dikkat çeken bir büyüme bekliyoruz. Pandemi süreci sonrasında ortaya çıkan durgunluk halinin yeni finansal araçların ortaya çıkmasında da etkisi olacak. Borsaya ilgi son dönemde biraz daha arttı. Yeni finansal araçların katılımıyla finans sektöründe büyümenin tahmin edildiğinden daha büyük olacağını düşünüyorum. Özellikle genç yatırımcı adayları dünyayı takip ediyor ve finansal araçların tamamını inceleyerek portföyünü geniş tutuyor. Yatırımcıların artması ve çeşitlilik kazanmasıyla birlikte sektör, eskisinden çok daha güçlü bir yapıya sahip olacak.” Dedi.