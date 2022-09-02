Türkiye Gazetesi

Independent Türkçe’de yer alan bir habere göre, Cotswold Archeology ve Oxford Archeology’den oluşan bir kazı ekibi bir yıl süren kazı çalışmasını tamamladı. Arkeologlardan oluşan ekip, Fleet Marston’daki kazılarda yüzlerce ceset buldu. Büyük mezarlıktan çıkarılan 425 cesedin bazılarının başları ise kesilmişti. Kesilen başlardan bazılarının ölünün bacaklarının arasına ya da ayaklarının altına yerleştirilmiş olduğu görüldü.

Ölülerin bu şekilde gömülmesi geç Roma döneminde nadir rastlanan ancak normal bir cenaze töreni olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra söz konusu cesetlerin suçlu ya da toplum tarafından dışlanmış kişilere ait olabileceği de ileri sürüldü.

1200 SİKKE BULUNDU

Arkeologlar, kazı alanından çıkarılan buluntulara bakarak Fleet Marston’ın ticaret bölgesi olduğunu düşünmeye başladı. Günlük kullanılan eşyaların (kaşık, iğne, zar, kavanoz, broş gibi) yanı sıra bölgede bin 200’den fazla sikke de bulundu.

Kazı çalışmasının üst düzey yetkilisi Richard Brown, "Kazı hem bu Roma kentinin özelliklerinin net bir şekilde belirlenmesini sağlamak hem de sakinlerinin çoğuyla ilgili çalışma yapmak açısından önemli. Kazı ayrıca Buckinghamshire'ın Roma dönemindeki nüfus haritasını ortaya çıkarmaya da katkı sağlıyor.” dedi.

Londra'daki St James's Gardens gibi Hristiyan topraklarından çıkarılan cenazelerin aksine HS2 kazı alanından çıkarılan cesetlerin yeniden gömülmeyeceği, bunun yerine araştırmalar için depoda tutulacağı açıklandı.

HS2 Ltd'nin kültürel miras bölümünün başkanı Helen Wass, çalışmanın önemine ilişkin, “Fleet Marston'daki büyük Roma mezarlığı, Fleet Marston sakinleri ve daha genel anlamda Roma Britanyası hakkında ayrıntılı fikirler edinmemizi sağlayacak. Ortaya çıkarılan tüm insan kalıntılarına kıymet, özen ve saygı çerçevesinde muamele edilecek ve keşiflerimizi toplumla da paylaşacağız." şeklinde bir bilgi verdi.

Tarihe ışık tutacak kazı: Bir ilin tarihini değiştirecek Tunceli’nin Tozkoparan köyündeki höyükte devam eden kazı çalışmalarında yeni buluntulara ulaşıldı. Arkeolojik kazıda çıkarılan eserler şaşırttı.

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