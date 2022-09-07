Galatasaray’ın uzun süredir takibinde olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla anlaşmaya vardı.
Galatasaray'dan son dakika Mauro Icardi açıklaması!
07.09.2022 - 21:47 | Son Güncelleme: 08.09.2022 - 00:49
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Etiketler : Mauro Icardi,galatasaray,
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